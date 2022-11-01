Тагильчанина с бронью ошибочно мобилизовали и до сих пор не вернули с фронта

В Нижнем Тагиле работника НТМК с отсрочкой и без опыта отправили на фронт

Сотрудник ЕВРАЗ НТМК был мобилизован 27 сентября, а 10 октября получил справку об отсрочке. Сейчас Николай Копылов (имя изменено — прим.ред.) из Нижнего Тагила находится в зоне боевых действий на территории СВО — без подготовки и обмундирования, а его вопрос до сих пор «решается».

Сюжет Частичная мобилизация в России