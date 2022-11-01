Тагильчанина с бронью ошибочно мобилизовали и до сих пор не вернули с фронта

Редакция TagilCity.ru пообщалась с женщиной, которая представилась хорошей знакомой матери мобилизованного. Она рассказала о том, что молодой человек прямо сейчас находится «на самой передовой в зоне боевых действий», и времени остается совсем мало.
До того, как Николая призвали для участия в специальной военной операции на Украине, он трудился сварщиком на тагильском предприятии ЕВРАЗ НТМК. Повестку тагильчанин лично не получал — извещение вручили бабушке парня. Молодого человека 1998 года рождения мобилизовали 27 сентября из городского военкомата на Бажова, 5.
Ситуация изменилась, когда пришла справка об отсрочке (документ есть в распоряжении редакции): уведомление в адрес военного комиссариата Нижнего Тагила и Пригородного района Свердловской области на имя А. В. Вострилова поступило 10 октября.
Настоящим подтверждаем, что <…> действительно работает в AO «ЕВРАЗ НТМК», которое состоит в перечне организаций включенных в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса, утвержденный приказом Минпромторга России, — сказано в справке, подписанной начальником рельсобалочного цеха Д. В. Гаевым.
Со слов собеседницы издания, Николай не уволен: место за ним сохранилось. Также мобилизованному сотруднику выплатили 70 000 рублей.
Близкие люди мобилизованного начали бить тревогу: они обратились в военкомат и прокуратуру Тагилстроевского района Нижнего Тагила.
Прокуратурой Тагилстроевского района г. Нижнего Тагила рассмотрено Ваше обращение, содержащее сведения o нарушении требований законодательства при мобилизации <…>, а именно наличии отсрочки от прохождения службы, в связи с работой на оборонно-промышленном предприятии. В рамках рассмотрения обращения установлено, что доводы, относительно наличия у <…> отсрочки от прохождения службы, в связи с работой на оборонно-промышленном предприятии, нашли свое подтверждение, в связи с чем 21.10.2022 в адрес заместителя председателя призывной комиссий по мобилизации граждан Российской Федерации на территории г. Нижнего Тагила и Пригородного района Свердловской области — военного комиссара по г. Нижний Тагил и Пригородному району Свердловской области внесено представление об устранении нарушений требований законодательства, которое находится на рассмотрении, — сказано в официальном ответе ведомства (в наличии у редакции TagilCity.ru). На документе — подпись заместителя прокурора района, советника юстиции О. В. Куликова.
Не увидев активных действий по устранению ошибки при проведении частичной мобилизации, близкие Николая Копылова написали письма в Минобороны РФ и военную прокуратуру Москвы, «но пока тишина».
Сами понимаете, времени нет совсем, он находится в настоящее время на самой передовой в зоне боевых действий и, ещё раз повторюсь, без дополнительной военной подготовки, — подчеркивает собеседница.
На вопрос о том, почему тагильчанин попал под призыв (имеет ли опыт боевых действий, получил ли военно-учетную специальность в армии), собеседница ответила: «Опыта боевых действий нет».
На данный момент он находится на СВО в зоне боевых действий, без дополнительной военной подготовки, без средств существования, в окопах, — сообщила редакции TagilCity.ru женщина.
Напомним, что согласно Указу президента РФ Владимира Путина призыву по частичной мобилизации подлежали только те военнообязанные, которые проходили срочную службу, имеют опыт участия в реальных боевых действиях или военно-учетную специальность.
Ранее в военкоматах объяснили, почему случаются ошибки при проведении мобилизационных мероприятий в Свердловской области. Со слов представителей ведомства, главная причина — в старых данных призывников.