В Березовском жена мобилизованного без зубов просит вернуть его домой

Известно, что все необходимые документы мужчина принес в часть. У него отсутствует более 20 зубов, поэтому у мужчины диагностировано воспаление десен, сообщает Е1.
Также, по данным издания, в части подписали документ о негодности свердловчанина для службы, при этом домой его не отправили
Человек целый день даже есть не может, потому что у него нет зубов. Только если там суп какой-то. Гнойно-воспалительный процесс может пойти в пазухи, а там и до мозга недалеко. Может начаться менингит, от которого 98% летальных исходов, — рассказала жена мобилизованного Любовь.
После подписания в части характеристики на Виталия, его отправили на медосмотр, который он проходит до сих пор. При этом, как утверждает Любовь, все ставят ему отметку о годности.
Женщина обращалась во многие вышестоящие инстанции и написала даже президенту, но пока безрезультатно.