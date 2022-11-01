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В Березовском жена мобилизованного без зубов просит вернуть его домой

Сегодня, 13:37
Фото: 1MI
У жены 39-летнего мобилизованного из Березовского не получается вернуть его домой. Виталия Шалягина забрали в Елань 20 октября.

Известно, что все необходимые документы мужчина принес в часть. У него отсутствует более 20 зубов, поэтому у мужчины диагностировано воспаление десен, сообщает Е1.

Также, по данным издания, в части подписали документ о негодности свердловчанина для службы, при этом домой его не отправили

Человек целый день даже есть не может, потому что у него нет зубов. Только если там суп какой-то. Гнойно-воспалительный процесс может пойти в пазухи, а там и до мозга недалеко. Может начаться менингит, от которого 98% летальных исходов, — рассказала жена мобилизованного Любовь.

После подписания в части характеристики на Виталия, его отправили на медосмотр, который он проходит до сих пор. При этом, как утверждает Любовь, все ставят ему отметку о годности.

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Женщина обращалась во многие вышестоящие инстанции и написала даже президенту, но пока безрезультатно.

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