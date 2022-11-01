В Елани появятся мобильные бани и «прожарки» для одежды

После сообщений СМИ о предположительном появлении вшей у мобилизованных депутат Госдумы от Свердловской области анонсировал появление со 2 ноября в Елани мобильных бань.
Также примут решение о целесообразности проведения «прожарки» одежды. Тут, как говорится, лучше перебдеть, чем недобдеть, - добавил Иванов.
Максим Иванов сообщил, что в теории у мужчин здесь могут появляться какие-либо кожные заболевания, но связано это лишь с тем, как тот или иной мужчина подходит к вопросам личной гигиены.
Я удивился. Как человек, отслуживший «срочку» в не самых комфортных условиях Карабаха, могу сказать, что профилактика педикулеза среди личного состава проводится всегда тщательно, - сказал Максим Иванов.
Он отметил, что пообщался на этот счет с командиром окружного учебного центра. Тот доложил депутату, что случаев педикулеза в Елани не было. К тому же у мобилизованных есть все условия для поддержания чистоты тела.
Там имеются теплые умывальники, а одежду мужчинам разрешается стирать ежедневно.