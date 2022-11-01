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В Серове мужчина похитил 2 тонны металла с ж/д станции

Сегодня, 11:21
Фото: УТ МВД России по УрФО

В Серове мужчина похитил 2 тонны металла с ж/д станции

В Серове возбуждено уголовное дело по факту краж ж/д имущества. Подозреваемый – 24-летний житель Тюменской области.

Сотрудники транспортной полиции выяснили, что утром 23 сентября, ранним мужчина забрался на огражденную территорию станции Нягань, где совершил хищение. Об этом сообщает УТ МВД России по УрФО.

Фото: УТ МВД России по УрФО

Мужчина разобрал трансформаторную подстанцию, затем частями вынес детали, общей массой около двух тонн. Краденое он загрузил в машину и отвез в пункт приема металлолома.

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За это ему выдали 21 тысячу рублей. Эти средства он потратил. В этот же день злоумышленника поймали. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ.

#Елена Озерова#Происшествия#Новости УрФО#Серов#Ж/д#Имущество#Кража#Металл
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