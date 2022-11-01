В Серове мужчина похитил 2 тонны металла с ж/д станции

Сотрудники транспортной полиции выяснили, что утром 23 сентября, ранним мужчина забрался на огражденную территорию станции Нягань, где совершил хищение. Об этом сообщает УТ МВД России по УрФО.
Мужчина разобрал трансформаторную подстанцию, затем частями вынес детали, общей массой около двух тонн. Краденое он загрузил в машину и отвез в пункт приема металлолома.
За это ему выдали 21 тысячу рублей. Эти средства он потратил. В этот же день злоумышленника поймали. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ.