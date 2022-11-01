В Свердловской области отец вместо сына похоронил другого человека

Это случилось из-за неразберихи, возникшей в морге, пишет Е1.
26 августа Станислав выехал в лес, где поселился в охотничьем домике. Через неделю к нему приехали друзья, но в домике его не нашли. По словам родных, поиски длились полтора месяца. В результате было найдено тело мужчины – его загрызли звери.
Опознать тело было практически невозможно, тем не менее это сделали по отпечатку руки. Результата ДНК-теста не приходило, рассказали родственники погибшего.
Нам сказали, что в морге он лежит один в черном мешке. Труп мы забирали сами, сопровождающих морга и больницы с нами не было. Нам только дали ключ и сказали: «Идите забирайте тело в черном мешке слева». Оказалось, труп был не один, — вспоминает родственница погибшего.
В результате, когда церемония прощания со Станиславом уже состоялась, родственникам позвонили из морга и спросили, почему они не забирают труп. Они ответили, что уже забрали его и даже похоронили.
Еще сутки чужое тело пролежало в морге ритуального дома, а 25 октября его похоронили. Родственница Станислава написала жалобу в Генеральную прокуратуру. После этого следовали организовали перезахоронение тел.