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В Тагиле близится к концу ремонт детской поликлиники на улице Черных. Фото до и после

Сегодня, 11:57
Фото: пресс-служба Детской городской больницы

В Нижнем Тагиле близится к концу ремонт детской поликлиники на улице Черных

В конце ноября этого года обновленная детская поликлиника на улице Черных в Нижнем Тагиле распахнет свои двери после капитального ремонта. Сейчас в здании идут подготовительные работы, уборка помещений и расстановка мебели. Медучреждение изменилось кардинально — как внешне, так и внутри.

Капитальный ремонт в здании поликлиники на Вые в Нижнем Тагиле начался в феврале этого года. Внутри медучреждения строители заменили все инженерные сети: системы водоснабжения, канализации, электроснабжения, отопления и вентиляции. Также подрядная организация закончила чистовые работы. Смонтировала потолок, уложила новую плитку на пол, отштукатурила и покрасила стены. Помимо этого, рабочие установили новые двери.

Фото: TagilCity.ru

Кардинально изменился и внешний облик здания. Все работы по фасаду завершены, рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе Детской городской больнице. Полностью обновили входную группу, сделав ее удобной для родителей малышей. Ранее посетительницы оставляли коляски на крыльце, теперь могут разместить их внутри оборудованной крытой колясочной. 

Фото: пресс-служба Детской городской больницы

Для удобства посетителей на входе установили большое информационное табло, в ближайшее время здесь появится удобная навигация, открытая регистратура и новое картохранилище. Сейчас рабочие продолжают обустраивать кабинеты.

Внутри поликлиники планируется разделить потоки пациентов, организовать кабинет неотложной помощи, фильтр-кабинет, куда будут приходить дети с симптомами вирусных заболеваний. Планируется открытие кабинета здорового приема, — отметили в пресс-службе медучреждения.

Капитальный ремонт поликлиники выполнен в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Свердловской области в 2022 году». Общая сумма работ составила порядка 20 миллионов рублей. Всего в Нижнем Тагиле в рамках данной программы реконструируют четыре детские поликлиники. Ремонтные работы продолжаются в медучреждениях на улицах Окунева, 32, Тагилстроевской, 4 и Победы, 42.

Четыре детских поликлиники отремонтируют в Нижнем Тагиле
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