В Тагиле близится к концу ремонт детской поликлиники на улице Черных. Фото до и после

Капитальный ремонт в здании поликлиники на Вые в Нижнем Тагиле начался в феврале этого года. Внутри медучреждения строители заменили все инженерные сети: системы водоснабжения, канализации, электроснабжения, отопления и вентиляции. Также подрядная организация закончила чистовые работы. Смонтировала потолок, уложила новую плитку на пол, отштукатурила и покрасила стены. Помимо этого, рабочие установили новые двери.
Кардинально изменился и внешний облик здания. Все работы по фасаду завершены, рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе Детской городской больнице. Полностью обновили входную группу, сделав ее удобной для родителей малышей. Ранее посетительницы оставляли коляски на крыльце, теперь могут разместить их внутри оборудованной крытой колясочной.
Для удобства посетителей на входе установили большое информационное табло, в ближайшее время здесь появится удобная навигация, открытая регистратура и новое картохранилище. Сейчас рабочие продолжают обустраивать кабинеты.
Внутри поликлиники планируется разделить потоки пациентов, организовать кабинет неотложной помощи, фильтр-кабинет, куда будут приходить дети с симптомами вирусных заболеваний. Планируется открытие кабинета здорового приема, — отметили в пресс-службе медучреждения.
Капитальный ремонт поликлиники выполнен в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Свердловской области в 2022 году». Общая сумма работ составила порядка 20 миллионов рублей. Всего в Нижнем Тагиле в рамках данной программы реконструируют четыре детские поликлиники. Ремонтные работы продолжаются в медучреждениях на улицах Окунева, 32, Тагилстроевской, 4 и Победы, 42.