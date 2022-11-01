В Тагиле близится к концу ремонт детской поликлиники на улице Черных. Фото до и после

В Нижнем Тагиле близится к концу ремонт детской поликлиники на улице Черных

В конце ноября этого года обновленная детская поликлиника на улице Черных в Нижнем Тагиле распахнет свои двери после капитального ремонта. Сейчас в здании идут подготовительные работы, уборка помещений и расстановка мебели. Медучреждение изменилось кардинально — как внешне, так и внутри.