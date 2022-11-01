В три свердловских города приедет поезд Деда Мороза

Жители этих городов смогут посетить передвижную резиденцию сказочного волшебника, сообщает региональное представительство РЖД.
Напомним, что поезд Деда Мороза – это совместный проект ОАО «РЖД» и правительства Вологодской области. В сказочный поезд входят приемная главного волшебника, вагоны для проведения игр и квестов, вагоны-рестораны и вагон-лавка с северными сувенирами.
В прошлом году поезд с Дедом морозом отправился в путь 5 декабря. За 41 день волшебник проехал более 13 тысяч километров, побывав в 36 городах страны.