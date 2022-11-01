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В три свердловских города приедет поезд Деда Мороза

Сегодня, 09:38
Фото: 1MI

Три города в Свердловской области посетит поезд Деда Мороза

Поезд Деда Мороза этой зимой остановится в трех городах Свердловской области. Это Екатеринбург, Первоуральск и Каменск-Уральский.

Жители этих городов смогут посетить передвижную резиденцию сказочного волшебника, сообщает региональное представительство РЖД.

Напомним, что поезд Деда Мороза – это совместный проект ОАО «РЖД» и правительства Вологодской области. В сказочный поезд входят приемная главного волшебника, вагоны для проведения игр и квестов, вагоны-рестораны и вагон-лавка с северными сувенирами.

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В прошлом году поезд с Дедом морозом отправился в путь 5 декабря. За 41 день волшебник проехал более 13 тысяч километров, побывав в 36 городах страны.

#Елена Озерова#Транспорт#Новости УрФО#РЖЖ#Поезд#Дед Мороз
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