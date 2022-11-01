Валерий Лимаренко: Автотранспорт в регионе активно переходит на газомоторное топливо

Например, граждане могут рассчитывать на компенсацию затрат на установку газобаллонного оборудования в размере до 150 тысяч рублей. Островным предприятиям также возмещают часть затрат на приобретение газомоторной техники и переоборудование автотранспорта. Предоставляется 50% льгота по транспортному налогу для всех видов автомобилей, использующих природный газ в качестве моторного топлива. Автовладельцы могут воспользоваться этой преференций за налоговые периоды, начиная с 2022 года.