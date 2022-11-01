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Выступавшему за Нижний Тагил «королю бенди» при жизни откроют памятник

Сегодня, 04:49
Фото: 1MI

Легендарному спортсмену Свердловской области откроют памятник при жизни

Хоккеисту с мячом Николаю Дуракову, который выступал за команду «Металлург» в Нижнем Тагиле, а после за «СКА-Свердловск», при жизни откроют памятник рядом с «Екатеринбург-Ареной». Открытие планируется 4 ноября.

Памятник будет представлять собой парящего над земным шаром Дуракова. Спортсмена поддерживают 15 игроков команды «СКА-Свердловск», имена которых будут выгравированы на лентах.

Исполнитель проекта Иван Дубровин и его мастерская уверяют, что фигура спортсмена насчитывает 3,6 метра. Держаться будет только на лентах. Эти обстоятельства делают исполнение памятника сложным, пишет Ура.ру со ссылкой на мастера.

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Николай Дураков славится на весь мир как лучший игрок планеты. В таком титуле он оставался на протяжении 20 лет. Иностранцы называли его «королем бенди». Легендарный спортсмен — семикратный чемпион мира.

#Анна Варнакина#Нижний Тагил#Свердловская область#Спорт#Памятник#Хоккей#Хоккей с мячом#Екатеринбург Арена
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