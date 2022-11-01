Выступавшему за Нижний Тагил «королю бенди» при жизни откроют памятник

Легендарному спортсмену Свердловской области откроют памятник при жизни

Хоккеисту с мячом Николаю Дуракову, который выступал за команду «Металлург» в Нижнем Тагиле, а после за «СКА-Свердловск», при жизни откроют памятник рядом с «Екатеринбург-Ареной». Открытие планируется 4 ноября.