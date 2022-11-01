Выступавшему за Нижний Тагил «королю бенди» при жизни откроют памятник

Памятник будет представлять собой парящего над земным шаром Дуракова. Спортсмена поддерживают 15 игроков команды «СКА-Свердловск», имена которых будут выгравированы на лентах.
Исполнитель проекта Иван Дубровин и его мастерская уверяют, что фигура спортсмена насчитывает 3,6 метра. Держаться будет только на лентах. Эти обстоятельства делают исполнение памятника сложным, пишет Ура.ру со ссылкой на мастера.
Николай Дураков славится на весь мир как лучший игрок планеты. В таком титуле он оставался на протяжении 20 лет. Иностранцы называли его «королем бенди». Легендарный спортсмен — семикратный чемпион мира.