Юные певцы из Тагила стали обладателями Гран-при на международном вокальном конкурсе

В состав группы «OktJunior — Академия» входят восемь человек возраста от 8 до 10 лет. Всего на конкурсе приняли участие 145 солистов и 45 ансамблей, тагильчане выступали в младшей номинации.
Этим составом дети занимаются третий год, название группы обозначает «восемь юных исполнителей». Ранее они уже трижды были обладателями Гран-при на различных конкурсах, но именно эта награда очень высокого веса. «Магия звука» — конкурс очень сложный как по составу исполнителей, так и по составу жюри. В конце октября в Екатеринбурге состоялся финал, на который нужно было пройти еще предварительный отбор, — рассказала журналисту TagilCity.ru руководитель студии Елена Щелканова.
По ее словам, в ближайшее время группа примет участие в предварительном отборе на конкурс «Золотой петушок» в Ревде. Финал состоится в Нижнем Тагиле в конце марта 2023 года. Также «OktJunior — Академия» планирует поучаствовать в «Битве ансамблей», которая пройдет в Казани в середине январе следующего года.
Напомним, летом 2022 года театральная студия «Зеркало» из ГДДЮТ Нижнего Тагила получила Гран-при на Всероссийском фестивале «Морская жемчужина».