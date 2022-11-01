Юные певцы из Тагила стали обладателями Гран-при на международном вокальном конкурсе

Этим составом дети занимаются третий год, название группы обозначает «восемь юных исполнителей». Ранее они уже трижды были обладателями Гран-при на различных конкурсах, но именно эта награда очень высокого веса. «Магия звука» — к

онкурс очень сложный как по составу исполнителей, так и по составу жюри. В конце октября в Екатеринбурге состоялся финал, на который нужно было пройти еще предварительный отбор, — рассказала журналисту TagilCity.ru руководитель студии Елена Щелканова.