Застреливший жену пенсионер из Среднеуральска избежал уголовной ответственности

В злополучный день он взял в руки охотничье ружье, чтобы убить жену. В результате 68-летний мужчина все же застрелил тяжелобольную супругу.
Женщина болела онкологией, а супруг не мог больше смотреть на ее мучения, пишет «КП-Екатеринбург».
Через два дня пенсионера арестовали. Дело по УК РФ направили на рассмотрение в суд в начале августа. Мужчину обвиняли в убийстве и незаконном хранении оружия.
Однако экспертиза показала, что мужчина невменяем. Поэтому его отправили на лечение. Обжаловать это решение обвиняемый не стал.