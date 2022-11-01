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Застреливший жену пенсионер из Среднеуральска избежал уголовной ответственности

Сегодня, 08:38
Фото: 1MI

Пенсионера из Среднеуральска освободили от уголовного дела после убийства жены

В Среднеуральске пожилого мужчину Виктора Меньшикова освободили от уголовной ответственности. 13 февраля мужчина открыл стрельбу в своей квартире и несколько часов держал в страхе весь район.

В злополучный день он взял в руки охотничье ружье, чтобы убить жену. В результате 68-летний мужчина все же застрелил тяжелобольную супругу.

Женщина болела онкологией, а супруг не мог больше смотреть на ее мучения, пишет «КП-Екатеринбург».

Через два дня пенсионера арестовали. Дело по УК РФ направили на рассмотрение в суд в начале августа. Мужчину обвиняли в убийстве и незаконном хранении оружия.

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Однако экспертиза показала, что мужчина невменяем. Поэтому его отправили на лечение. Обжаловать это решение обвиняемый не стал.

#Елена Озерова#Общество#Новости УрФО#Среднеуральск#Пенсионер#Убийство#Уголовное дело#Больница
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