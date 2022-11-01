Застреливший жену пенсионер из Среднеуральска избежал уголовной ответственности

Пенсионера из Среднеуральска освободили от уголовного дела после убийства жены

В Среднеуральске пожилого мужчину Виктора Меньшикова освободили от уголовной ответственности. 13 февраля мужчина открыл стрельбу в своей квартире и несколько часов держал в страхе весь район.