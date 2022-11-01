Жительница Екатеринбурга погибла под колесами поезда

Машинист попытался экстренно притормозить, но было слишком поздно, сообщает Уральская транспортная прокуратура.
Также известно, что водитель электропоезда пытался оповестить женщину об опасности звуковыми сигналами, но это не помогло. Трагедия случилась на 216-м километре перегона «Шадринск — Качусово».
Пострадавшая скончалась прямо на рельсах. Правоохранители сейчас выясняют все обстоятельства ЧП. Для этого на место прибыли следователи и Курганская транспортная прокуратура.
Ранее сообщалось о 13-ленем подростке, которого сбил поезд. Трагедия случилась примерно в час ночи с 15 на 16 октября на станции Северка. По словам знакомых погибшего, две семьи переходили через железнодорожные пути. Они пропустили один поезд, а затем пошли не обратив внимание на то, что там едет еще один поезд.