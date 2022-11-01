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Жительница Екатеринбурга погибла под колесами поезда

Сегодня, 09:12
Фото: 1MI

Поезд Екатеринбург-Курган насмерть сбил женщину

31 октября в 21:52 поезд, который ехал из Екатеринбурга в Курган, насмерть сбил женщину. Она шла вдоль ж/д путей.

Машинист попытался экстренно притормозить, но было слишком поздно, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Также известно, что водитель электропоезда пытался оповестить женщину об опасности звуковыми сигналами, но это не помогло. Трагедия случилась на 216-м километре перегона «Шадринск — Качусово».

Пострадавшая скончалась прямо на рельсах. Правоохранители сейчас выясняют все обстоятельства ЧП. Для этого на место прибыли следователи и Курганская транспортная прокуратура.

13-летнего мальчика ночью сбил поезд под Екатеринбургом
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Ранее сообщалось о 13-ленем подростке, которого сбил поезд. Трагедия случилась примерно в час ночи с 15 на 16 октября на станции Северка. По словам знакомых погибшего, две семьи переходили через железнодорожные пути. Они пропустили один поезд, а затем пошли не обратив внимание на то, что там едет еще один поезд.

#Елена Озерова#Происшествия#Новости УрФО#Поезд#Женщина#Торможение#Рельсы
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