Жительница Екатеринбурга погибла под колесами поезда

Ранее сообщалось о 13-ленем подростке, которого сбил поезд. Трагедия случилась примерно в час ночи с 15 на 16 октября на станции Северка. По словам знакомых погибшего, две семьи переходили через железнодорожные пути. Они пропустили один поезд, а затем пошли не обратив внимание на то, что там едет еще один поезд.