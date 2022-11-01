Жительница села под Тагилом взяла ради мошенников кредит и перевела им миллион рублей

Мужчина позвонил тагильчанке, представившись сотрудником банка. Далее он попытался ее предостеречь, сообщив о том, что на нее якобы пытаются завести кредит. После ей позвонил «представитель СК». Он смог убедить ее в том, что на ее деньги кто-то покушается. Об этом сообщает пресс-служба МУ МВД «Нижнетагильское».
Позже на связь через аудио-звонок с женщиной вышел лже-представитель банка. Он же сказал ей, что необходимо снять личные средства и перевести их на «безопасные счета». Так женщина перевела мошенникам миллион рублей своих сбережений.
Сделала она это в одном из ТРЦ. Сперва она сняла 150 тысяч, а затем перевела эти деньги на «безопасные ячейки», через банкоматы расположенные в разных районах города.
Остальную часть денег - 860 тысяч рублей, она также перевела аферистам, предварительно взяв эти средства в кредит. На такое действо тагильчанку подтолкнули эти же люди. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст.159 УК РФ (Мошенничество).