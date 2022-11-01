Жительница села под Тагилом взяла ради мошенников кредит и перевела им миллион рублей

Мужчина позвонил тагильчанке, представившись сотрудником банка. Далее он попытался ее предостеречь, сообщив о том, что на нее якобы пытаются завести кредит. После ей позвонил «представитель СК». Он смог убедить ее в том, что на ее деньги кто-то покушается. Об этом сообщает пресс-служба МУ МВД «Нижнетагильское».