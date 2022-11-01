TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Жительница села под Тагилом взяла ради мошенников кредит и перевела им миллион рублей

Сегодня, 10:11
Фото: 1MI

В селе под Нижним Тагилом «сотрудник банка» похитил женщины миллион рублей

Один миллион рублей отдала телефонным аферистам 58-летняя жительница села Николо-Павловское под Нижним Тагилом.

Мужчина позвонил тагильчанке, представившись сотрудником банка. Далее он попытался ее предостеречь, сообщив о том, что на нее якобы пытаются завести кредит. После ей позвонил «представитель СК». Он смог убедить ее в том, что на ее деньги кто-то покушается. Об этом сообщает пресс-служба МУ МВД «Нижнетагильское».

Позже на связь через аудио-звонок с женщиной вышел лже-представитель банка. Он же сказал ей, что необходимо снять личные средства и перевести их на «безопасные счета». Так женщина перевела мошенникам миллион рублей своих сбережений.

Сделала она это в одном из ТРЦ. Сперва она сняла 150 тысяч, а затем перевела эти деньги на «безопасные ячейки», через банкоматы расположенные в разных районах города.

Читайте также:
В Кушве телефонные мошенники начали обманывать семьи мобилизованныхВ Екатеринбурге женщина испугалась потерять накопления и отправила деньги мошенникамВ Нижнем Тагиле телефонные мошенники обманули пенсионеров на миллион рублей

Остальную часть денег - 860 тысяч рублей, она также перевела аферистам, предварительно взяв эти средства в кредит. На такое действо тагильчанку подтолкнули эти же люди. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст.159 УК РФ (Мошенничество).

#Елена Озерова#Криминал#Нижний Тагил#Мошенничество#Телефонное мошенничество#Аферисты#Деньги#Кредит
Подпишитесь
Прокуратура не смогла доказать вину «Нижнетагильской птицефабрики» в отравлении почвы
Сегодня, 11:28
В Тагиле директор МКУ «Служба Заказчика» Борис Моров обвиняется в ущербе на 105 тысяч
Вчера, 13:22
Дом Окуджавы в Нижнем Тагиле распахнул свои двери после масштабной реконструкции
Сегодня, 11:40
В Кушве телефонные мошенники начали обманывать семьи мобилизованных
Вчера, 20:09
Прогулки по Нижнему Тагилу: Выя. Улица Фрунзе
Сегодня, 08:30
Топ богатейших владельцев торговых, строительных и обслуживающих компаний в Тагиле
27 октября, 11:00