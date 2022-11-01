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Зоозащитники назвали собачьим "гетто" приют в Свердловской области

Сегодня, 14:52
Фото: 1MI

В Свердловской области общественники обвинили хозяев собачьего приюта в жестокости

Активисты свердловской организации «Общественный контроль по защите животных» проверили деятельность приюта для животных в Камышлово (Свердловская область). Зоозащитники обнаружили в приюте истощенных, голодных собак.

На территории приюта выявлены нарушения закона об ответственном обращении с животными и примеры жестокого обращение с собаками. Животные голодают, живут на холоде без воды и ветеринарной помощи. Об этом говорится в группе организации во «Вконтакте».

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Собак и щенков никто не лечит, они медленно умирают. Вместо корма, им дают помои. Там находятся собаки, которые готовятся к выпуску, и те, которые не подлежат возврату, по просьбе заказчиков. Животные обречены болеть, страдать, умирать в застенках этого гетто. Сколько погибло, мы не знаем, — сообщили зоозащитники в своем паблике в ВК.

По их словам, через клетки этого лже-приюта прошли 169 собак. Волонтеры обратились к властям и правоохранителям с требованием проверить работу приюта.

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Ранее сообщалось, что на отлов собак в Нижнем Тагиле планируется выделить дополнительно 600 тысяч рублей.

#Федор Быстров#Происшествия#Приют для животных#Собачий приют#Бездомные животные#Свердловская область
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