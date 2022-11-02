11 человек попали в ДТП за 1 день в Свердловской области. Среди них 3 ребенка

В Свердловской области под колеса авто попали 11 человек за 1 день

11 пешеходов попали под колёса автомобилей за первый день ноября. Причинами аварий в Свердловской области стали несоблюдение мер безопасности при переходе дороги и желание водителей быстро пересечь «зебру».