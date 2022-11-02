11 человек попали в ДТП за 1 день в Свердловской области. Среди них 3 ребенка

Большая часть дорожно-транспортных происшествий случилась в темноте — рано утром или поздно вечером, когда смеркается. Обстановка на дороге усугубляется плохой видимостью из-за дождя. Среди пострадавших — три ребёнка-пешехода, сообщает УГИБДД по Свердловской области.
ДТП случились в следующих городах: Екатеринбург, Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Сысерть и в других.
Ведомство видит причину случившегося в том, что пешеходы намеренно игнорируют ПДД при переходе дороги, а водители невнимательны при повороте направо или налево.
Об участниках движения, которые показывают рискованное поведение на дороге, о нетрезвом пешеходе или создающем аварийные ситуации человеке стоит сообщать по круглосуточному телефону 112, напоминают дорожные полицейские.