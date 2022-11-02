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11 человек попали в ДТП за 1 день в Свердловской области. Среди них 3 ребенка

Сегодня, 04:30
Фото: 1MI

В Свердловской области под колеса авто попали 11 человек за 1 день

11 пешеходов попали под колёса автомобилей за первый день ноября. Причинами аварий в Свердловской области стали несоблюдение мер безопасности при переходе дороги и желание водителей быстро пересечь «зебру».

Большая часть дорожно-транспортных происшествий случилась в темноте — рано утром или поздно вечером, когда смеркается. Обстановка на дороге усугубляется плохой видимостью из-за дождя. Среди пострадавших — три ребёнка-пешехода, сообщает УГИБДД по Свердловской области.

ДТП случились в следующих городах: Екатеринбург, Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Сысерть и в других.

Ведомство видит причину случившегося в том, что пешеходы намеренно игнорируют ПДД при переходе дороги, а водители невнимательны при повороте направо или налево.

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Об участниках движения, которые показывают рискованное поведение на дороге, о нетрезвом пешеходе или создающем аварийные ситуации человеке стоит сообщать по круглосуточному телефону 112, напоминают дорожные полицейские.

#Анна Варнакина#ДТП#Свердловская область#Пешеход#Автомобиль#Авария#ГИБДД
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