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Аферисты оформили кредит и сняли 1,5 млн рублей со счета нотариуса в Екатеринбурге

Сегодня, 13:31
Фото: 1MI

В Екатеринбурге злоумышленники оформили кредит и забрали полтора миллиона у нотариуса

В Екатеринбурге злоумышленники взяли кредит, используя персональные данные нотариуса. Позже аферисты обналичили полтора миллиона рублей со счета потерпевшего. Нотариус обратился в банк с просьбой аннулировать займ.

В Екатеринбурге нотариус обнаружил, что с его счета сняли полтора миллиона рублей. В банке пояснили, что на мужчину оформлен кредитный договор на эту сумму.

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В кредитном учреждении выяснилось, что на копии паспорта получателя фото неизвестного человека. Нотариус обратился в полицию с заявлением о мошенничестве, сообщили в отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.
 
Нотариус сообщил правоохранителям, что используя его персональные данные, неизвестные оформили на его имя займ в размере 1,5 миллиона рублей. Мужчина рассказал, что неизвестные действовали дистанционно. На потерпевшего оформили кредитную карту и онлайн-кабинет. После чего сняли деньги со счета.

Потерпевший также обратился в банк с письменной претензией и просьбой провести проверку, а также аннулировать кредитную задолженность. По факту хищения полиция проводит проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам мошенничества.

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