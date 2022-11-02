Аферисты оформили кредит и сняли 1,5 млн рублей со счета нотариуса в Екатеринбурге

В кредитном учреждении выяснилось, что на копии паспорта получателя фото неизвестного человека. Нотариус обратился в полицию с заявлением о мошенничестве, сообщили в отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.



Нотариус сообщил правоохранителям, что используя его персональные данные, неизвестные оформили на его имя займ в размере 1,5 миллиона рублей. Мужчина рассказал, что неизвестные действовали дистанционно. На потерпевшего оформили кредитную карту и онлайн-кабинет. После чего сняли деньги со счета.