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Аналитики "Ромир" выявили торговые сети в РФ с самыми низкими ценами

2 ноября 19:40
Аналитики исследовательского холдинга “Ромир” провели глобальное исследование ценовой политики в девяти самых популярных торговых сетях. Самая бюджетная продовольственная корзина среди магазинов “у дома” оказалась в “Пятерочке”. Стоимость корзины составила 3315 рублей.

 

Как пишет eg.ru, в “Магните” цены на продукты выше на 7,6%, а продовольственная корзина обойдется в 3568 рублей. Далее следует “Дикси”: там все продукты стоят 3670 рублей. Эксперты сравнивали стоимость продуктов повседневного спроса в 18 российских городах. Наиболее доступные цены “Пятёрочка” продемонстрировала в 13 из них: Архангельске, Астрахани, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде, Красноярске, Москве, Мытищах, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Тюмени, Уфе, Челябинске.

 

В общей сложности аналитики изучили цены на 32 группы товаров, куда вошли хлеб, овощи, фрукты, бакалея, мясо и рыба, молочные продукты, яйца и прочее. По словам директора бизнес-направления “М-Ромир” Ксении Пайзанской, цена является основным фактором выбора магазина для человека. При этом важно, чтобы минимальная продовольственная корзина покрывала базовые потребности покупателя, а потому наряду с ценами для него очень важен ассортимент, представленный в торговой сети, заключила эксперт.

 

Участниками исследования стали гипермаркеты, супермаркеты и магазины “у дома”. Стоит отметить, что “Пятерочка” стала лидером и в “абсолютной категории” — среди сетей всех форматов. В 11 городах отмечены самые доступные цены в магазинах “Пятерочка”.

 

“Магнит” в формате “у дома” оказался самым выгодным всего в четырех городах — в Казани, Краснодаре, Новосибирске, Перми. В Астрахани наиболее выгодная продовольственная корзина — в гипермаркетах “Лента”, в Тюмени — в сети “Магнит Гипер”, в Химках — в “Дикси”.

#Марина Колодкина#Общество
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