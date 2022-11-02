Аналитики "Ромир" выявили торговые сети в РФ с самыми низкими ценами

В общей сложности аналитики изучили цены на 32 группы товаров, куда вошли хлеб, овощи, фрукты, бакалея, мясо и рыба, молочные продукты, яйца и прочее. По словам директора бизнес-направления “М-Ромир” Ксении Пайзанской, цена является основным фактором выбора магазина для человека. При этом важно, чтобы минимальная продовольственная корзина покрывала базовые потребности покупателя, а потому наряду с ценами для него очень важен ассортимент, представленный в торговой сети, заключила эксперт.