TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Два подростка грели самокаты на вечном огне мемориала в Каменске-Уральском

Сегодня, 04:00
Фото: 1MI

В Каменске-Уральском два подростка осквернили мемориал погибшим в ВОВ

В Каменске-Уральском два подростка решили погреть самокаты на огне мемориала воинам-рабочим. После публикации видео прокуратура начала проверку. Самокатчики объявлены в розыск.

31 октября 2022 года двое подростков решили погреть самокаты на огне мемориала воинам-рабочим Каменск-Уральского завода по обработке цветных металлов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Дело об осквернении могил по найденным 14 останкам в Тагиле передано в полицию
Узнать подробнее

Молодые люди зашли на постамент памятника и подняли самокаты над огнем. Правоохранители устанавливают личности подростков и их родителей. Заведено дело об осквернении символа воинской славы.

Информация о юных вандалах зарегистрирована в дежурной части территориального ОВД. Служба участковых уполномоченных и инспекторы ПДН проводят проверочные мероприятия, на месте ЧП работает следственно-оперативная группа, сыщики анализируют съёмки с камер, устанавливают очевидцев, -  добавил руководитель пресс-службы свердловского ГУ МВД РФ Валерий Горелых.

Подростков оформят на учет в инспекцию по делам несовершеннолетних. На родителей составят административные дела, отметил Валерий Горелых.

Читайте также:
Дело об осквернении могил по найденным 14 останкам в Тагиле передано в полициюВыдернула крест и разбросала венки: тагильчанку подозревают в осквернении могилыШтраф до 40 тыс. рублей грозит жителю Серова за осквернение могил

Ранее сообщалось, что в Каменске-Уральском подростки сжигали бумагу на вечном огне.

#Федор Быстров#Происшествия#Осквернение#Вечный огонь#Подростки#Свердловская область#Каменск-Уральский
Подпишитесь
Тагильчанина с бронью ошибочно мобилизовали и до сих пор не вернули с фронта
Вчера, 14:13
В Тагиле близится к концу ремонт детской поликлиники на улице Черных. Фото до и после
Вчера, 16:57
Прокуратура не смогла доказать вину «Нижнетагильской птицефабрики» в отравлении почвы
Вчера, 11:28
Морфин, фентанил, кетамин: наркотики на 170 тысяч закупает больница в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:31
Прогулки по Нижнему Тагилу: Выя. Улица Фрунзе
Вчера, 08:30
Топ богатейших владельцев торговых, строительных и обслуживающих компаний в Тагиле
27 октября, 11:00