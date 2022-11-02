Два подростка грели самокаты на вечном огне мемориала в Каменске-Уральском

31 октября 2022 года двое подростков решили погреть самокаты на огне мемориала воинам-рабочим Каменск-Уральского завода по обработке цветных металлов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Молодые люди зашли на постамент памятника и подняли самокаты над огнем. Правоохранители устанавливают личности подростков и их родителей. Заведено дело об осквернении символа воинской славы.
Информация о юных вандалах зарегистрирована в дежурной части территориального ОВД. Служба участковых уполномоченных и инспекторы ПДН проводят проверочные мероприятия, на месте ЧП работает следственно-оперативная группа, сыщики анализируют съёмки с камер, устанавливают очевидцев, - добавил руководитель пресс-службы свердловского ГУ МВД РФ Валерий Горелых.
Подростков оформят на учет в инспекцию по делам несовершеннолетних. На родителей составят административные дела, отметил Валерий Горелых.