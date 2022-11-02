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ФАС Москвы обвинила Ксению Собчак в незаконной рекламе алкоголя

Сегодня, 10:50
Фото: 1MI

Столичная ФАС обвинила Ксению Собчак в незаконной рекламе алкоголя

Антимонопольное ведомство Москвы обвинило телеведущую Ксению Собчак в незаконной рекламе алкоголя. Ей назначено наказание «в виде предупреждения».

Специалисты ФАС обнаружили рекламу игристого вина в одном из YouTube-каналов, распространителем которой выступила должностное лицо – ИП Собчак Ксения Анатольевна. Об этом пишут «Новые известия».

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УФАС по Москве постановил признать должностное лицо – ИП Собчак Ксению Анатольевну виновной в совершении правонарушения… назначить наказание в виде предупреждения, — говорится в документе столичного УФАС.

Законом о рекламе запрещено рекламировать алкоголь в интернете. Помимо этого должна присутствовать маркировка, напоминающая о вреде потребления спиртного. Мера наказания избрана с учетом того, что правонарушение совершено впервые.

Собчак имеет право обжаловать приговор в арбитражном суде в течение 10 суток после вручения постановления или его копии.

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Ранее сообщалось, что Ксения Собчак покинула Россию на фоне расследования уголовного дела о вымогательстве в отношении её коммерческого директора Кирилла Суханова. По версии силовиков, Суханов вымогал 11 млн рублей у гендиректора корпорации «Ростех» Сергея Чемезова.

#Федор Быстров#Происшествия#ФАС#Реклама#Предупреждение
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