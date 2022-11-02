ФАС Москвы обвинила Ксению Собчак в незаконной рекламе алкоголя

Специалисты ФАС обнаружили рекламу игристого вина в одном из YouTube-каналов, распространителем которой выступила должностное лицо – ИП Собчак Ксения Анатольевна. Об этом пишут «Новые известия».
УФАС по Москве постановил признать должностное лицо – ИП Собчак Ксению Анатольевну виновной в совершении правонарушения… назначить наказание в виде предупреждения, — говорится в документе столичного УФАС.
Законом о рекламе запрещено рекламировать алкоголь в интернете. Помимо этого должна присутствовать маркировка, напоминающая о вреде потребления спиртного. Мера наказания избрана с учетом того, что правонарушение совершено впервые.
Собчак имеет право обжаловать приговор в арбитражном суде в течение 10 суток после вручения постановления или его копии.
Ранее сообщалось, что Ксения Собчак покинула Россию на фоне расследования уголовного дела о вымогательстве в отношении её коммерческого директора Кирилла Суханова. По версии силовиков, Суханов вымогал 11 млн рублей у гендиректора корпорации «Ростех» Сергея Чемезова.