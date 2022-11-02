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Главу города избрали в Белоярском спустя 8 месяцев кризиса

Сегодня, 03:54
Фото: 1MI

В Белоярском избрали нового главу города

Григорий Вихарев — депутат из Екатеринбурга — стал главой Белоярского. Все участники заседания местной думы единогласно поддержали нового мэра. Вихарев добивался назначения восемь месяцев.
Григорий Вихарев
Фото: Григорий Вихарев "ВКонтакте"

После оглашения результатов голосования новый глава городской администрации поблагодарил за поддержку и региональных властей, и белоярских думцев. На посту избранный мэр планирует реализовать практически утвержденную программу развития округа.

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Ранее Вихареву не удалось возглавить город из-за того, что местные представители бизнеса испортили бюллетени. Также на протяжении политической кампании менялся состав конкурсной комиссии — например, её покинул Вячеслав Вегнер.

После смены представительства второй раунд голосования стартовал на полгода позже — из-за объявления частичной мобилизации и выборов губернатора Свердловской области, сообщает Ура.ру.

#Политика#Белоярский#Мэр#Выборы#Глава города#Анна Варнакина
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