Главу города избрали в Белоярском спустя 8 месяцев кризиса

После оглашения результатов голосования новый глава городской администрации поблагодарил за поддержку и региональных властей, и белоярских думцев. На посту избранный мэр планирует реализовать практически утвержденную программу развития округа.
Ранее Вихареву не удалось возглавить город из-за того, что местные представители бизнеса испортили бюллетени. Также на протяжении политической кампании менялся состав конкурсной комиссии — например, её покинул Вячеслав Вегнер.
После смены представительства второй раунд голосования стартовал на полгода позже — из-за объявления частичной мобилизации и выборов губернатора Свердловской области, сообщает Ура.ру.