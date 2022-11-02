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Луганск взамен Хеба. Какие города-побратимы отказались от дружбы с Нижним Тагилом

Сегодня, 11:37
Фото: 1MI
На фоне непростой политической обстановки некоторые города отказались от побратимства с Нижним Тагилом, а другие, наоборот, стали открыты для сотрудничества. TagilCity.ru выяснил, кто остался в списке друзей у нашего города, и кто его пополнил в недавнем времени.

Управление культуры администрации Нижнего Тагила предоставило редакции TagilCity.ru актуальный на сегодняшний день список из семи городов-побратимов Нижнего Тагила. В него вошли:

  • Брест (Беларусь),
  • Новокузнецк (Россия, Кемеровская область),
  • Луганск (Луганская Народная Республика),
  • Евпатория (Россия),
  • Чаттануга (США),
  • Франтишковы Лазне (Чешская республика),
  • Кривой Рог (Украина).

Новые друзья

В официальном ответе ведомства не оказалось Бобруйска. Притом, что в марте этого года сообщалось о намерениях главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева и представителей белорусского города подписать соглашение о побратимских отношениях. Инициатором дружбы был Бобруйск, так как, по словам председателя исполнительного комитета муниципалитета, города похожи по инфраструктуре и вектору развития.

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Пополнила список городов-побратимов Нижнего Тагила в этом году столица ЛНР — Луганск. Соглашение о сотрудничестве было подписано в мае. Документ должен был стать юридической основой для установления дружественных связей, развития культурных и коммерческих отношений с Луганском. Первым шагом к этому со стороны Нижнего Тагила стало появление в городе нового проспекта, проходящего через мост над Тагильским прудом, названного Луганским.

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... и оборванные связи

Самым первым побратимом Нижнего Тагила стал чешский город Хеб. Дружба началась еще в советский период, но во времена перестройки и 90-х отношения сошли на нет. Возобновились они в 2002 году, когда стала реализоваться программа сотрудничества с интегрированной школой Хеба. Тагильские и чешские студенты и школьники ездили друг к другу в города на учебу и отдых по обмену. 

Также договоры о побратимстве подписали еще два чешских города, находящихся по соседству с Хебом, — Франтишковы Лазне и Марианске-Лазне. Однако в этом году и Хеб, и Марианске-Лазне разорвали соглашения о сотрудничестве. В Управлении культуры Нижнего Тагила рассказали TagilCity.ru. что это произошло по инициативе чешской стороны.

В перечне дружественных городов пока еще числится Кривой Рог, несмотря на сложные отношения России и Украины. Соглашение между украинским городом и Нижним Тагилом было заключено в 1998 году. Однако эта связь установилась еще в годы Великой Отечественной войны, когда на Урал вместе с рабочими эвакуировали завод Криворожсталь. В 2014 году глава Кривого Рога отказался от приглашения на празднование Дня города в Нижнем Тагиле. С тех пор договор о дружбе украинская сторона не продлевала. А в 2016 году Кривой Рог и вовсе хотел отказаться от побратимских отношений

#Анна Григорьева#Эксклюзив#Нижний Тагил#Города-побратимы#Хеб#Луганск#Дружба#Свободное время
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