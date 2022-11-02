В перечне дружественных городов пока еще числится Кривой Рог, несмотря на сложные отношения России и Украины. Соглашение между украинским городом и Нижним Тагилом было заключено в 1998 году. Однако эта связь установилась еще в годы Великой Отечественной войны, когда на Урал вместе с рабочими эвакуировали завод Криворожсталь. В 2014 году глава Кривого Рога отказался от приглашения на празднование Дня города в Нижнем Тагиле. С тех пор договор о дружбе украинская сторона не продлевала. А в 2016 году Кривой Рог и вовсе хотел отказаться от побратимских отношений.