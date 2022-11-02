Управление культуры администрации Нижнего Тагила предоставило редакции TagilCity.ru актуальный на сегодняшний день список из семи городов-побратимов Нижнего Тагила. В него вошли:
В официальном ответе ведомства не оказалось Бобруйска. Притом, что в марте этого года сообщалось о намерениях главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева и представителей белорусского города подписать соглашение о побратимских отношениях. Инициатором дружбы был Бобруйск, так как, по словам председателя исполнительного комитета муниципалитета, города похожи по инфраструктуре и вектору развития.
Пополнила список городов-побратимов Нижнего Тагила в этом году столица ЛНР — Луганск. Соглашение о сотрудничестве было подписано в мае. Документ должен был стать юридической основой для установления дружественных связей, развития культурных и коммерческих отношений с Луганском. Первым шагом к этому со стороны Нижнего Тагила стало появление в городе нового проспекта, проходящего через мост над Тагильским прудом, названного Луганским.
Самым первым побратимом Нижнего Тагила стал чешский город Хеб. Дружба началась еще в советский период, но во времена перестройки и 90-х отношения сошли на нет. Возобновились они в 2002 году, когда стала реализоваться программа сотрудничества с интегрированной школой Хеба. Тагильские и чешские студенты и школьники ездили друг к другу в города на учебу и отдых по обмену.
Также договоры о побратимстве подписали еще два чешских города, находящихся по соседству с Хебом, — Франтишковы Лазне и Марианске-Лазне. Однако в этом году и Хеб, и Марианске-Лазне разорвали соглашения о сотрудничестве. В Управлении культуры Нижнего Тагила рассказали TagilCity.ru. что это произошло по инициативе чешской стороны.
В перечне дружественных городов пока еще числится Кривой Рог, несмотря на сложные отношения России и Украины. Соглашение между украинским городом и Нижним Тагилом было заключено в 1998 году. Однако эта связь установилась еще в годы Великой Отечественной войны, когда на Урал вместе с рабочими эвакуировали завод Криворожсталь. В 2014 году глава Кривого Рога отказался от приглашения на празднование Дня города в Нижнем Тагиле. С тех пор договор о дружбе украинская сторона не продлевала. А в 2016 году Кривой Рог и вовсе хотел отказаться от побратимских отношений.