Медаль за спасение ребенка получил инспектор ДПС из Каменска-Уральского

18 июля 2020 года, Римас Субачюс отдыхал с семьёй на берегу озера в Челябинской области. Мужчина заметил на дне неподвижное тело, нырнул и спас ребёнка 4,5 лет, находившегося без сознания. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.