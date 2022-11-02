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Медаль за спасение ребенка получил инспектор ДПС из Каменска-Уральского

Сегодня, 14:27
Фото: 1MI

Владимир Колокольцев наградил свердловского полицейского за спасение ребенка

Сотрудник ДПС из Каменска-Уральского Римас Субачюс награжден медалью «За спасение погибавших». В июле 2020 года инспектор спас утонувшего на озере ребенка.

18 июля 2020 года, Римас Субачюс отдыхал с семьёй на берегу озера в Челябинской области. Мужчина заметил на дне неподвижное тело, нырнул и спас ребёнка 4,5 лет, находившегося без сознания. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.

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До приезда врачей инспектор оказал первую помощь мальчику. Благодаря действиям Римаса, ребенка удалось спасти.

Родители и спасенный маленький Ваня позже встретились с лейтенантом Субачусом. Взрослые поблагодарили инспектора. Для их сына 18 июля стал вторым днём рождения. Мальчик признался, что мечтает стать полицейским.

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#Федор Быстров#Общество#Свердловская область
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