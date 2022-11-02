Медаль за спасение ребенка получил инспектор ДПС из Каменска-Уральского

18 июля 2020 года, Римас Субачюс отдыхал с семьёй на берегу озера в Челябинской области. Мужчина заметил на дне неподвижное тело, нырнул и спас ребёнка 4,5 лет, находившегося без сознания. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.
До приезда врачей инспектор оказал первую помощь мальчику. Благодаря действиям Римаса, ребенка удалось спасти.
Родители и спасенный маленький Ваня позже встретились с лейтенантом Субачусом. Взрослые поблагодарили инспектора. Для их сына 18 июля стал вторым днём рождения. Мальчик признался, что мечтает стать полицейским.
В 2022 году 480 сотрудников МВД РФ были удостоены государственных наград, а более 10 тысяч – ведомственных.