Мобилизовали без опыта и подготовки: истории семей из Нижнего Тагила

Жена Дениса — Ирина (имя изменено, — прим.ред.) рассказала, что её муж более 10 лет назад проходил срочную службу в армии. Поскольку никаких броней от предприятия, где работал Денис в Нижнем Тагиле, нет, то после получения повестки он был мобилизован. 29 сентября он прибыл в Луганск в учебный лагерь, где за время пребывания военной подготовке было уделён только один день — 5 октября. И уже 7 числа молодого человека отправили в зону проведения специальной военной операции на вторую линию обороны, рассказала Ирина.