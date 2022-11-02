Мобилизовали без опыта и подготовки: истории семей из Нижнего Тагила

Жена Дениса — Ирина (имя изменено, — прим.ред.) рассказала, что её муж более 10 лет назад проходил срочную службу в армии. Поскольку никаких броней от предприятия, где работал Денис в Нижнем Тагиле, нет, то после получения повестки он был мобилизован. 29 сентября он прибыл в Луганск в учебный лагерь, где за время пребывания военной подготовке было уделён только один день — 5 октября. И уже 7 числа молодого человека отправили в зону проведения специальной военной операции на вторую линию обороны, рассказала Ирина.
От лица своего супруга и всего взвода мы написали обращение на имя Депутата Государственной Думы Иванова Максима Анатольевича, с просьбой помочь вернуть военнослужащих в место, предназначенное для проведения должной военной подготовки, либо для отправки по местам жительства для дальнейших разбирательств, — рассказала Ирина.
Невеста другого мобилизованного тагильчанина — Анастасия (имя изменено, — прим.ред.) — уверяет, что её молодой человек также отправился на передовую без подготовки.
Они без подготовки. Эти парни просто проходили срочную службу 10 лет назад. Вчера их просто отправили туда. Мы без связи, — поделилась Анастасия с TagilCity.ru.
Анастасия обращалась в местный военкомат, но там ей никакой информации не предоставили.
Вскоре стало известно, что некоторых мобилизованных свердловчан вернут на переобучение перед отправкой в зону боевых действий. Депутат Госдумы Максим Иванов рассказал о возникшей проблеме в соцсетях и назвал ситуацию «неприемлемой». Ранее он передал обращение Министру обороны РФ Сергею Шойгу с просьбой разобраться в случившемся.
К письму приложил список из 86 фамилий мобилизованных из Свердловской области. Там есть и взрослые мужчины за сорок, а есть и совсем молодые парни. Все они практически без подготовки отправлены в зону СВО, — поделился Иванов в telegram-канале.
Жены мобилизованных общаются друг с другом, делятся информацией, иногда непроверенной и неподтвержденной, но единственной. Неудивительно, девушки в панике, они взволнованы. Психолог однажды уже поделился с TagilCity.ru советами семьям мобилизованных. Специалист советует близким мобилизованных снизить информационный шум и заниматься бытовыми делами.
Кроме того, для родственников мобилизованных работает штаб помощи «Мы вместе». Специалисты уверены, что в такой ситуации ни в коем случае нельзя оставаться одному.