Мобилизованного с бронью жителя Новоуральска пытается вернуть с фронта его супруга

Девушка обратилась в прокуратуру с жалобой на действия военного комиссариата. Прежде чем вручить повестку, заявляет Татьяна, не был сделан запрос на работу ее супруга и не были выяснены причины для предоставления отсрочки. Девушка уверена, что несмотря на оформление брони с опозданием, вернуть супруга есть шанс.