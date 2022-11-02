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Мобилизованного с бронью жителя Новоуральска пытается вернуть с фронта его супруга

Сегодня, 09:15
Фото: 1MI
Житель Новоуральска Петр работал на заводе и вместе с женой воспитывал пятилетнюю дочь. 28 сентября он был призван в рамках частичной мобилизации и отправлен в Луганскую область. Однако позже стало известно, что предприятие оформило бронь на своего сотрудника.

В течение месяца супруга Татьяна пытается вернуть Петра домой, но сделать это не удается.

По ее словам, мужчины сидят на постах и ходят в патрули в Луганской области. Боевого опыта у супруга, рассказывает Татьяна, нет. В военкомате, по ее словам, сделать ничего не могут.

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Девушка обратилась в прокуратуру с жалобой на действия военного комиссариата. Прежде чем вручить повестку, заявляет Татьяна, не был сделан запрос на работу ее супруга и не были выяснены причины для предоставления отсрочки. Девушка уверена, что несмотря на оформление брони с опозданием, вернуть супруга есть шанс.

Напомним, ранее стало известно о мобилизации сотрудника ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле. Мужчина также получил бронь от предприятия, но с опозданием. Призван мужчина был 27 сентября, а бумага о брони появилась только 10 октября.

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#Ирина Кирилова#Общество#Операция на Украине#Частичная мобилизация в России#Новости УрФО#Свердловская область#Новоуральск#Военные#Бронь#Отсрочка
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