Мобилизованного с бронью жителя Новоуральска пытается вернуть с фронта его супруга

В течение месяца супруга Татьяна пытается вернуть Петра домой, но сделать это не удается.
По ее словам, мужчины сидят на постах и ходят в патрули в Луганской области. Боевого опыта у супруга, рассказывает Татьяна, нет. В военкомате, по ее словам, сделать ничего не могут.
Девушка обратилась в прокуратуру с жалобой на действия военного комиссариата. Прежде чем вручить повестку, заявляет Татьяна, не был сделан запрос на работу ее супруга и не были выяснены причины для предоставления отсрочки. Девушка уверена, что несмотря на оформление брони с опозданием, вернуть супруга есть шанс.
Напомним, ранее стало известно о мобилизации сотрудника ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле. Мужчина также получил бронь от предприятия, но с опозданием. Призван мужчина был 27 сентября, а бумага о брони появилась только 10 октября.