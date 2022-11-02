Журналист редакции проверил наличие «Амоксиклава» в интернет-аптеках Нижнего Тагила. Так, на сайте Apteka.ru в городе можно приобрести лишь порошок для приготовления внутривенного раствора, а таблеток в наличии нет. В аптеке «Живика» антибиотика в таблетках также нет в продаже. При вводе запроса на сайте тагильчанам предлагается приобрести «Амоксициллин» и «Аугментин». Эти препараты являются сходными по составу и обладают сходным спектром действия, однако «Амоксиклав» обычно врачи назначают при более тяжелых инфекциях.