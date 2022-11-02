По ее словам, врач выписал сыну «Амоксиклав» и ей пришлось побегать по аптекам, чтобы достать препарат в нужной дозировке.
Сначала я пошла в аптеку «Эвалар». Там мне фармацевт сказала, что у них вообще нет этого лекарства, в том числе и на складах. В «Аптеке 03» не оказалось нужной дозировки. Купила препарат лишь в «Фармленде», две упаковки, без проблем. Там пояснили, что у них есть запас, и проблем с продажами антибиотиков нет, — рассказала Анна TagilCity.ru.
Журналист редакции проверил наличие «Амоксиклава» в интернет-аптеках Нижнего Тагила. Так, на сайте Apteka.ru в городе можно приобрести лишь порошок для приготовления внутривенного раствора, а таблеток в наличии нет. В аптеке «Живика» антибиотика в таблетках также нет в продаже. При вводе запроса на сайте тагильчанам предлагается приобрести «Амоксициллин» и «Аугментин». Эти препараты являются сходными по составу и обладают сходным спектром действия, однако «Амоксиклав» обычно врачи назначают при более тяжелых инфекциях.
По словам Ольги Довгаль, директора одной из аптечных сетей Нижнего Тагила, после введения санкций многие иностранные препараты перестали попадать в аптеки России.
Из продажи пропали амоксиклавы иностранного производства, но есть их отечественные аналоги — экоклавы. Многие импортные препараты в связи с логистикой ушли с российского рынка, — рассказала TagilCity.ru Ольга Довгаль.
Она отметила, что антибиотики продаются только по назначению врача, поэтому без рецепта их приобрести нельзя.
Одну группу антибиотиков при бактериальных инфекциях почти всегда можно заменить на другую, поэтому дефицита нет, — пояснила директор.
По словам Анны, аналогов в аптеках, где отсутствовал «Амоксиклав», фармацевты ей не предлагали, но она все равно не стала бы заменять выписанное лекарство на другое.
Я точно знаю, что на «Амоксиклав» у ребенка нет аллергии, а брать тот же антибиотик, но другого производителя — это уже риск, — отметила тагильчанка.