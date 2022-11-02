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На Тагильском пруду планируется построить плавучий мост

Сегодня, 13:55
Фото: TagilCity.ru
В Нижнем Тагиле планируется соединить две части набережной городского пруда понтонным переходом. Строительство начнется в 2024 году.

Власти заплатят за выполненные работы до 1,4 млн рублей, подрядчика определят в середине ноября. Это стало известно с портала госзакупок.

Предложение об этом несколько месяцев назад высказал глава региона Евгений Куйвашев. В планах – привлечь при помощи нового моста туристов. Предложение губернатора поддержал глава Нижнего Тагила.

Сооружение может протянуться от клуба моржей за отелем «Демидов Плаза» до недавно построенной набережной за ГДДЮТ.

В длину новый мост будет составлять 820 метров, а в ширину – 3 метра. На объекте будет располагаться шесть смотровых площадок. Мост будет выдерживать до 25 тонн грузов.

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Специалисты в скором времени начнут обследование дна Тагильского пруда для оценки уровня загрязненности воды. В следующем году планируют создать проект строительства. Сама стройка начнется в 2024 году. Предварительная стоимость моста составляет 120 млн рублей.

#Общество#Нижний Тагил#Мост#Строительство#Строители#Инженеры#Пруд#Елена Озерова
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