На Тагильском пруду планируется построить плавучий мост

Власти заплатят за выполненные работы до 1,4 млн рублей, подрядчика определят в середине ноября. Это стало известно с портала госзакупок.
Предложение об этом несколько месяцев назад высказал глава региона Евгений Куйвашев. В планах – привлечь при помощи нового моста туристов. Предложение губернатора поддержал глава Нижнего Тагила.
Сооружение может протянуться от клуба моржей за отелем «Демидов Плаза» до недавно построенной набережной за ГДДЮТ.
В длину новый мост будет составлять 820 метров, а в ширину – 3 метра. На объекте будет располагаться шесть смотровых площадок. Мост будет выдерживать до 25 тонн грузов.
Специалисты в скором времени начнут обследование дна Тагильского пруда для оценки уровня загрязненности воды. В следующем году планируют создать проект строительства. Сама стройка начнется в 2024 году. Предварительная стоимость моста составляет 120 млн рублей.