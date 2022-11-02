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Начальник из Екатеринбурга погиб под обстрелом на СВО

Сегодня, 12:01
Фото: 1MI
В Екатеринбурге простились с 36-летним военным Игорем Матвеевым. Его похоронили на Северном кладбище 31 октября.

Мужчина был сержантом. Его мобилизовали 29 сентября. Он жил в поселке Ачит по месту прописки. 19 октября солдат погиб на территории Харьковской области в ходе спецоперации, сообщает Е1.

Возвращения сержанта ждала жена Марина и трехлетняя дочка. О гибели мужа ей рассказали в ростовской воинской части. Ранее он работал в должности начальника окрасочного участка в Институте прикладной химии и сертификации Фришберг.

Жена погибшего рассказала, что Игорь был любящим отцом и супругом, добрым человеком, а также верным другом. В последний раз ей удалось поговорить с супругом 19 октября, после перерыва в несколько недель.

Марине удалось поговорить с супругом семь минут. Он узнавал, как у нее дела и говорил, что он в порядке. Далее, как утверждает Марина, он попал под минометный обстрел.

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На похороны Игоря пришел военком Чкаловского района и чиновники Ачитской администрации.

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