Очередной штраф заплатит перевозчик «Союз-НТ» за отсутствие маршруток в Нижнем Тагиле

Проверка соблюдения расписаниями автобусами и маршрутками проводится в 2022 году уже не в первые и были организованы в конце 2021 года. Так, этим летом все три компании-перевозчика, обслуживающие пассажиров Нижнего Тагила, получили штрафы на общую сумму в 25 тысяч рублей.