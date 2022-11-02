Очередной штраф заплатит перевозчик «Союз-НТ» за отсутствие маршруток в Нижнем Тагиле

Проверку соблюдения условий контракта 11 октября провела выездная комиссия на остановке «Вокзал». В ее состав входили представители МКУ «СЗГХ», «Управления городским хозяйством», а также «Союз-НТ».
Выяснилось, что в 11.10 на линии отсутствовал автобус, следующий по маршруту № 46 (Кулинарное училище — Вокзал), он не приехал на конечную остановку в должное время.
Был составлен акт осмотра, который подрядчик получил и подписал без возражений, — сказано в документе, имеющимся в распоряжении редакции TagilCity.ru.
Согласно условиям заключенного контракта за каждый факт неисполнения условий договора подрядчик-перевозчик должен заплатить пять тысяч рублей. Претензия компании была выставлена заказчиком 17 октября 2022 года, оплатить штраф необходимо в течение пяти дней.
Проверка соблюдения расписаниями автобусами и маршрутками проводится в 2022 году уже не в первые и были организованы в конце 2021 года. Так, этим летом все три компании-перевозчика, обслуживающие пассажиров Нижнего Тагила, получили штрафы на общую сумму в 25 тысяч рублей.