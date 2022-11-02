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Полмиллиона рублей перечислил телефонным мошенникам сотрудник тагильской колонии

Сегодня, 11:39
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле сотрудник колонии перечислил 500 тысяч рублей злоумышленникам

В Нижнем Тагиле сотрудник ИК - 5 попался на уловку телефонных мошенников. Злоумышленники убедили мужчину взять кредит и перечислить на «безопасный счет» полмиллиона рублей.

32-летнему сотруднику исправительной колонии №5 позвонили неизвестные и рассказали, что от его имени оформляется крупный кредит. Чтобы обезопасить свою кредитную историю лже-банкиры убедили сотрудника ИК взять кредит и перевести деньги на «безопасный счет». Об этом сообщает пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское»

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Мужчина оформил в кредит 600 тысяч рублей и перечислил 480 тысяч на указанный счет. Когда же «работник банка» сообщила о необходимости перевода оставшихся средств, мужчина понял, что звонили мошенники и прекратил разговор.

В полиции напоминают о соблюдении правил безопасности во избежание мошенничества. Достаточно игнорировать звонки с незнакомых телефонов, всю информацию по банковскому счету проверять только при обращении в офис кредитной организации или лично набрав номер телефона горячей линии.

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Ранее сообщалось, что жительница села под Тагилом взяла ради мошенников кредит и перевела им миллион рублей.

#Федор Быстров#Нижний Тагил#Мошенники#Телефонные мошенники#Кредит
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