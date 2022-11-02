Полмиллиона рублей перечислил телефонным мошенникам сотрудник тагильской колонии

32-летнему сотруднику исправительной колонии №5 позвонили неизвестные и рассказали, что от его имени оформляется крупный кредит. Чтобы обезопасить свою кредитную историю лже-банкиры убедили сотрудника ИК взять кредит и перевести деньги на «безопасный счет». Об этом сообщает пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское»