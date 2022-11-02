Попытки незаконного вывоза денег за рубеж участились в Свердловской области

За девять месяцев этого года было зарегистрировано 268 подобных нарушений, сообщает Уральское таможенное управление. Это больше аналогичного периода прошлого года в 3,5 раза. Тогда было пресечено 71 такое нарушение.
И сумма, которую граждане пытались вывести, тоже возросла. Показатель увеличился почти в три раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Незаконно вывезти с территории Свердловской области пытались 34,6 млн рублей.
Также таможенные работники пресекли две попытки вывоза денежных средств, превышающих разрешенную сумму на 30 тысяч долларов. За это на граждан могут завести уголовное дело. Отмечается, что большинство попыток (80%) произошло в аэропорту Кольцово в областном центре.
Чаще всего нарушители старались вывезти доллары (50% нарушений). По 25% подобных попыток вывоза приходятся на евро и рубли. Чаще всего такие граждане направлялись в ОАЭ, Турцию и Таджикистан.