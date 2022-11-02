TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Попытки незаконного вывоза денег за рубеж участились в Свердловской области

Сегодня, 13:11
Фото: 1MI
В Свердловской области участились попытки незаконного вывоза средств за рубеж. Такой рост обнаружили таможенники.

За девять месяцев этого года было зарегистрировано 268 подобных нарушений, сообщает Уральское таможенное управление. Это больше аналогичного периода прошлого года в 3,5 раза. Тогда было пресечено 71 такое нарушение.

И сумма, которую граждане пытались вывести, тоже возросла. Показатель увеличился почти в три раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Незаконно вывезти с территории Свердловской области пытались 34,6 млн рублей.

Также таможенные работники пресекли две попытки вывоза денежных средств, превышающих разрешенную сумму на 30 тысяч долларов. За это на граждан могут завести уголовное дело. Отмечается, что большинство попыток (80%) произошло в аэропорту Кольцово в областном центре.

Читайте также:
В Кольцово таможенники изъяли у пассажира 94 флакона с духами50 килограммов травы изъяли у авиапассажиров таможенники СургутаТаможенники Екатеринбурга изъяли контрафактные наушники и носки на 4,5 млн

Чаще всего нарушители старались вывезти доллары (50% нарушений). По 25% подобных попыток вывоза приходятся на евро и рубли. Чаще всего такие граждане направлялись в ОАЭ, Турцию и Таджикистан.

#Елена Озерова#Происшествия#Новости УрФО#Деньги#Вывоз денег#Аэропорт#Аэропорт «Кольцово»#Таможенники
Подпишитесь
Мобилизовали без опыта и подготовки: истории семей из Нижнего Тагила
Сегодня, 17:14
Всего три дня в октябре воздух в Нижнем Тагиле был с выбросами вредных веществ
Сегодня, 13:24
Луганск взамен Хеба. Какие города-побратимы отказались от дружбы с Нижним Тагилом
Сегодня, 16:37
В Нижнем Тагиле инвалиды требуют с вандалов 19 тысяч рублей
Сегодня, 20:16
На отсутствие антибиотиков в некоторых аптеках Тагила пожаловалась жительница Вагонки
Сегодня, 18:37
Очередной штраф заплатит перевозчик «Союз-НТ» за отсутствие маршруток в Нижнем Тагиле
Сегодня, 14:20