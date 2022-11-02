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Пострадавший в пожаре житель Серова не мог покинуть квартиру

Сегодня, 05:19
Фото: 1MI
Пожарные службы прибыли по месту поступившего вызова. Выяснилось, что жилплощадь жертвы находится в многоэтажном доме в Серове. Самостоятельно выбраться пострадавший не мог: огонь перекрыл пути отхода.

Для успешной эвакуации мужчины не него надели кислородную маску и передали под наблюдение врачей, сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области.

Общая площадь, пострадавшая от пожара — 3 квадратных метра. Ликвидацией огня занимались три специальных машины и 12 сотрудников личного состава МЧС.

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#Анна Варнакина#Серов#Происшествия#Пожар#Пожарные#Огонь
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