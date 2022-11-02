Пострадавший в пожаре житель Серова не мог покинуть квартиру

Для успешной эвакуации мужчины не него надели кислородную маску и передали под наблюдение врачей, сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области.
Общая площадь, пострадавшая от пожара — 3 квадратных метра. Ликвидацией огня занимались три специальных машины и 12 сотрудников личного состава МЧС.
Ранее бомж из Екатеринбурга дважды за одну ночь поджег автомобиль владельца киоска с фруктами. Причиной стали обида, ярость и алкоголь. Подозреваемого задержали: его действия попали на камеры видеонаблюдения.