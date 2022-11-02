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Пропавшее зерно и банкротство монопольной УК. Крупные арбитражные дела за октябрь

Сегодня, 02:26
Фото: 1MI

В Екатеринбурге ищут исчезнувшее зерно

Какие многомиллионные иски подавались в Арбитражный суд Свердловской области в октябре 2022 года.

Миллиардный иск к «Льву»

С декабря 2020 года индивидуальный предприниматель Варлин Шафигуллин каждый месяц подает иск в Арбитражный суд Свердловской области к ООО «Лев» на сумму почти 2 млрд рублей. В октябре суд снова получил такой иск. Бизнесмен требует с компании возместить убытки за пользование земельным участком. Однако каждый раз суд возвращает заявление истцу из-за недостатков в документах.

Бенефициар ООО «Лев» — владелец сети супермаркетов «Кировский» Игорь Ковпак. Его сын Лев Ковпак является депутатом Государственной думы и также владеет долей в компании.

Банкротство УК

«Новоуральская энергосбытовая компания» подала иск в арбитражный суд с просьбой признать банкротом ООО «УЖК «Новоуральская». Долг управляющей компании перед ресурсными организациями составил 970 млн рублей. Суд принял дело к производству и назначил дату первого слушания.

ООО «УЖК «Новоуральская» принадлежит местному депутату городской думы Ирине Ислентьевой. Ранее УК была монополистом в сфере ЖКХ Новоуральска. Теперь ее пытается потеснить управляющая компания «Организация комфортной среды», которую считают подконтрольной действующему мэру города Вячеславу Тюменцеву.

Иск к производителю космической техники

256 млн рублей требует АО «Ракетно-космический центр «Прогресс» из Самары с екатеринбургского НПО автоматики им. Семихатова за неисполнение обязательств по договорам поставки товаров. Суд принял исковое заявление к производству.

В этом же месяце НПО автоматики им. Семихатова получило иск на 30,4 млн рублей от госкорпорации «Роскосмос». Речь идет о взыскании пени по государственному контракту. Договор на 221 млн рублей между компаниями был заключен в 2019 году. НПО занималось созданием технического и программного обеспечения для управления космическими аппаратами.

Миллионные требования банкрота

«Нижнетагильская литейная компания» хочет взыскать с УК «Восточная» 143 млн рублей. Суть иска пока не раскрыта. Истец подал ходатайство об отсрочке уплаты госпошлины.

При этом «Нижнетагильская литейная компания» является банкротом из-за долга перед налоговой инспекцией в 96 млн рублей. А в прошлом году следственный комитет завел уголовное дело на директора НЛК из-за задолженности перед 326 работниками на сумму около 15 млн рублей.

Иск за исчезнувшее зерно

«Агентство по развитию рынка продовольствия», которое является подведомственным правительству Свердловской области, подало иск на 60 млн рублей к ОАО «Хлебная база № 65» за неисполнение обязательств по договору хранения.

В мае этого года Агентство инициировало проверку базы из-за сбоя поставок зерна на Первомайский мукомольный завод. Оказалось, что там находится 6 тысяч тонн пшеницы, а должно 9 тысяч. При этом на элеваторе хранилось как государственное зерно, в том числе из запасов Росрезерва, так и частное.

#Анна Григорьева#Экономика#Эксклюзив#Свердловская область#Суд#Иск#Банкротство
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