Пропавшее зерно и банкротство монопольной УК. Крупные арбитражные дела за октябрь

С декабря 2020 года индивидуальный предприниматель Варлин Шафигуллин каждый месяц подает иск в Арбитражный суд Свердловской области к ООО «Лев» на сумму почти 2 млрд рублей. В октябре суд снова получил такой иск. Бизнесмен требует с компании возместить убытки за пользование земельным участком. Однако каждый раз суд возвращает заявление истцу из-за недостатков в документах.
Бенефициар ООО «Лев» — владелец сети супермаркетов «Кировский» Игорь Ковпак. Его сын Лев Ковпак является депутатом Государственной думы и также владеет долей в компании.
«Новоуральская энергосбытовая компания» подала иск в арбитражный суд с просьбой признать банкротом ООО «УЖК «Новоуральская». Долг управляющей компании перед ресурсными организациями составил 970 млн рублей. Суд принял дело к производству и назначил дату первого слушания.
ООО «УЖК «Новоуральская» принадлежит местному депутату городской думы Ирине Ислентьевой. Ранее УК была монополистом в сфере ЖКХ Новоуральска. Теперь ее пытается потеснить управляющая компания «Организация комфортной среды», которую считают подконтрольной действующему мэру города Вячеславу Тюменцеву.
256 млн рублей требует АО «Ракетно-космический центр «Прогресс» из Самары с екатеринбургского НПО автоматики им. Семихатова за неисполнение обязательств по договорам поставки товаров. Суд принял исковое заявление к производству.
В этом же месяце НПО автоматики им. Семихатова получило иск на 30,4 млн рублей от госкорпорации «Роскосмос». Речь идет о взыскании пени по государственному контракту. Договор на 221 млн рублей между компаниями был заключен в 2019 году. НПО занималось созданием технического и программного обеспечения для управления космическими аппаратами.
«Нижнетагильская литейная компания» хочет взыскать с УК «Восточная» 143 млн рублей. Суть иска пока не раскрыта. Истец подал ходатайство об отсрочке уплаты госпошлины.
При этом «Нижнетагильская литейная компания» является банкротом из-за долга перед налоговой инспекцией в 96 млн рублей. А в прошлом году следственный комитет завел уголовное дело на директора НЛК из-за задолженности перед 326 работниками на сумму около 15 млн рублей.
«Агентство по развитию рынка продовольствия», которое является подведомственным правительству Свердловской области, подало иск на 60 млн рублей к ОАО «Хлебная база № 65» за неисполнение обязательств по договору хранения.
В мае этого года Агентство инициировало проверку базы из-за сбоя поставок зерна на Первомайский мукомольный завод. Оказалось, что там находится 6 тысяч тонн пшеницы, а должно 9 тысяч. При этом на элеваторе хранилось как государственное зерно, в том числе из запасов Росрезерва, так и частное.