Пропавшее зерно и банкротство монопольной УК. Крупные арбитражные дела за октябрь

В мае этого года Агентство инициировало проверку базы из-за сбоя поставок зерна на Первомайский мукомольный завод. Оказалось, что там находится 6 тысяч тонн пшеницы, а должно 9 тысяч. При этом на элеваторе хранилось как государственное зерно, в том числе из запасов Росрезерва, так и частное.