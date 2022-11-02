Пьяный водитель сбил насмерть двух пешеходов под Алапаевском и сбежал

ГИБДД по Свердловской области рекомендует водителям соблюдать скоростной режим в темное время суток, а также снижать скорость, приближаясь к пешеходным переходам. Пешеходам в темное время суток необходимо носить одежду со светоотражающими элементами, чтобы быть заметными на дороге.