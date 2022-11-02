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Пьяный водитель сбил насмерть двух пешеходов под Алапаевском и сбежал

Сегодня, 17:41
Фото: 1MI

Под Алапаевском два человека погибли в ДТП

В Алапаевском районе Свердловской области в ДТП погибли два пешехода. Авария произошла в среду, 2 октября, около 16 часов местного времени, на нерегулируемом перекрестке в поселке Верхняя Синячиха. Обстоятельства происшествия выясняются.

По предварительной информации, водитель «десятки» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и сбил пешеходов, шедших по обочине. После столкновения автомобиль снёс дорожный знак и съехал в левый кювет, сообщили в управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

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Водитель ВАЗ-2110 сбежал с места аварии. В течение часа мужчина разыскан сотрудниками ГИБДД и доставлен в отдел полиции поселка Верхняя Синячиха, - говорится в сообщении ведомства.

Мужчина и женщина, пострадавшие в ДТП, от полученных травм скончались на месте аварии, до прибытия бригады скорой помощи. Погибшие - местные жители.

место ДТП в Верхней Синячихе
Фото: ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Экспертиза установила наличие алкоголя в крови водителя. Мужчина ранее привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД РФ 4 раза. В пояснении он отметил, что после наезда испугался ответственности и ушел домой, где выпил бутылку виски.

В отношении водителя составлены административные материалы по ст.12.6 КоАП РФ за непристегнутый ремень безопасности и ст.12.33 КоАП РФ за сбитый дорожный знак. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.6 ст.264 УК РФ, мужчине грозит лишение свободы до 15 лет. По факту ДТП ведется следствие.

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ГИБДД по Свердловской области рекомендует водителям соблюдать скоростной режим в темное время суток, а также снижать скорость, приближаясь к пешеходным переходам. Пешеходам в темное время суток необходимо носить одежду со светоотражающими элементами, чтобы быть заметными на дороге.

#Федор Быстров#Происшествия#Смертельное дтп#Погибшие в дтп#Авария#Свердловская область#ДТП
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