В Нижнем Тагиле с Бродвеем сравнили отремонтированную улицу на Руднике

В Нижнем Тагиле дорожники сдали в эксплуатацию участок дороги по ул. Академика Павлова. Работы велись в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». На капремонт было выделено 26,7 миллионов рублей из федерального бюджета.