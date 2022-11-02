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С Бродвеем сравнили отремонтированную улицу на Руднике в Нижнем Тагиле

Сегодня, 17:28
Фото: пресс-центр администрации Нижнего Тагила
отремонтированная дорога по ул. Академика Павлова

В Нижнем Тагиле с Бродвеем сравнили отремонтированную улицу на Руднике

В Нижнем Тагиле дорожники сдали в эксплуатацию участок дороги по ул. Академика Павлова. Работы велись в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». На капремонт было выделено 26,7 миллионов рублей из федерального бюджета.

Комиссия приняла в эксплуатацию участок дороги по ул. Академика Павлова. Грунтовку и булыжное покрытие сменил асфальт. Объект построен в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

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По воспоминаниям жильцов, на Павлова автомобили поднимали облака пыли. В Ненастную погоду транспорт разводил грязь. По завершению капремонта ситуация кардинально изменилась.

Дорога принята. Соответствующий акт будет подписан после устранения подрядчиком незначительных замечаний, выявленных при осмотре, - отметил председатель приемочной комиссии Николай Новиков.
отремонтированная дорога по ул. Академика Павловаотремонтированная дорога по ул. Академика Павлова
отремонтированная дорога по ул. Академика Павловаотремонтированная дорога по ул. Академика Павлова
отремонтированная дорога по ул. Академика Павловаотремонтированная дорога по ул. Академика Павлова
отремонтированная дорога по ул. Академика Павлова
Фото: пресс-центр администрации Нижнего Тагила

На этом участке дороги строителям пришлось приложить максимум усилий, чтобы высокие грунтовые воды не подмывали основание нового покрытия. В проект вносили множество корректировок.

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На этом участке дороги уложено больше 6 тысяч квадратных метров нового покрытия и около тысячи квадратных метров тротуаров. Протяженность нового участка 944 метра.

#Федор Быстров#Город#Ремонт дорог#БКД#Нацпроект БКАД#Нижний Тагил#Касается каждого
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