С Бродвеем сравнили отремонтированную улицу на Руднике в Нижнем Тагиле

Комиссия приняла в эксплуатацию участок дороги по ул. Академика Павлова. Грунтовку и булыжное покрытие сменил асфальт. Объект построен в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
По воспоминаниям жильцов, на Павлова автомобили поднимали облака пыли. В Ненастную погоду транспорт разводил грязь. По завершению капремонта ситуация кардинально изменилась.
Дорога принята. Соответствующий акт будет подписан после устранения подрядчиком незначительных замечаний, выявленных при осмотре, - отметил председатель приемочной комиссии Николай Новиков.
На этом участке дороги строителям пришлось приложить максимум усилий, чтобы высокие грунтовые воды не подмывали основание нового покрытия. В проект вносили множество корректировок.
На этом участке дороги уложено больше 6 тысяч квадратных метров нового покрытия и около тысячи квадратных метров тротуаров. Протяженность нового участка 944 метра.