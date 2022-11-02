Три дороги отремонтируют в 2023 году в Нижнем Тагиле по нацпроекту

В 2023 году в Нижнем Тагиле по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» (БКД) отремонтируют только три дороги. Об этом рассказал вице-мэр по горхозяйству и строительству Егор Копысов в эфире «Тагил-ТВ».