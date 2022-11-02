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Три дороги отремонтируют в 2023 году в Нижнем Тагиле по нацпроекту

Сегодня, 09:36
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле в 2023 году по нацпроекту отремонтируют три дороги

В Нижнем Тагиле в 2023 году дорожники отремонтируют три дороги. Асфальт обновят на ул. Фрунзе, Тагилстроевской, а также на проспекте Мира.

В 2023 году в Нижнем Тагиле по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» (БКД) отремонтируют только три дороги. Об этом рассказал вице-мэр по горхозяйству и строительству Егор Копысов в эфире «Тагил-ТВ».

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Дорожники планируют обновить три участка городских дорог. На ул. Фрунзе (микрорайон Выя) будут полностью заменены дорожное полотно и тротуары.  Отремонтируют отрезок проспекта Мира от проспекта Ленина до улицы Победы (центр города). В плане также ремонт улицы Тагилстроевской в микрорайоне ГГМ.

Самих объектов будет меньше [по сравнению с текущим годом], но они будут еще более капиталоёмкие, — отметил Егор Копысов.

Вице-мэр добавил, что в плане ремонтов есть ряд дорог вне нацпроекта. Реконструкция этих дорог зависит от выделения денег из федерального и регионального бюджетов.

В Нижнем Тагиле в 2022 году по БКД отремонтировали 9 участков дорог протяженностью почти 15 км. Объем финансирования составил 608 млн рублей. Из них 110 млн рублей ушло на ремонт Ленинградского проспекта. Капремонт улицы Балакинская от Индустриальной до Перова стоил 77 млн рублей.

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По нацпроекту БКД идет реконструкция путепровода на Циолковского (сейчас стройка почти заморожена). Всего до 2024 года отремонтируют 85% дорог, входящих в городскую агломерацию.

#Федор Быстров#Город#Ремонт дорог#Нацпроект БКАД#Нацпроект#Нижний Тагил#Егор Копысов
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