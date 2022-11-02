У Тагила появились новые побратимы, в домах отключают свет, а перевозчиков штрафуют

Жены военнослужащих из Нижнего Тагила рассказали, что молодые люди из 32-го военного городка без должной военной подготовки были отправлены в Луганскую область, а сейчас находятся на передовой.
Некоторые города отказались от побратимства с Нижним Тагилом, а другие, наоборот, стали открыты для сотрудничества. TagilCity.ru выяснил, кто остался в списке друзей у нашего города, и кто недавно его пополнил.
Три дня в октябре в воздухе Нижнего Тагила фиксировались превышения вредных веществ. Такие данные приводит «Уральское УГМС» по итогам замеров с четырех постов. Газоанализатор TagilCity.ru ни разу за месяц не ловил выбросы.
Жительница Дзержинского района Нижнего Тагила Анна лишь обойдя три аптеки смогла найти препарат «Амоксиклав» в нужной дозировке. У сына держалась высокая температура, и врач выписал антибиотик.
В очередной раз компанию—перевозчика из Нижнего Тагила ООО «Объединение «Союз-НТ» оштрафовали за отклонение от расписания и отсутствия маршрута на линии в положенное время.
В деревне под Нижним Тагилом 87-летняя женщина вяжет носки для военных. Вязаные носки отправляет военным через волонтёров проекта «Варежки».
Опубликован список адресов, где в течение ноября будут отключать свет. В списке оказались дома, гаражи, магазины, в том числе светофоры. Первые отключения начались 31 октября. Последний раз свет выключат 7 декабря.
Какие многомиллионные иски подавались в Арбитражный суд Свердловской области в октябре 2022 года собрали в подборке журналисты TagilCity.ru.