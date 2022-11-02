У Тагила появились новые побратимы, в домах отключают свет, а перевозчиков штрафуют

Жены военных из Нижнего Тагила пожаловались на то, что их мужей без должной подготовки отправили на фронт, а перевозчика оштрафовали за отклонение от расписания и отсутствия маршрута на линии. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 2 ноября.

Сюжет Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле