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У Тагила появились новые побратимы, в домах отключают свет, а перевозчиков штрафуют

Сегодня, 14:58
Фото: 1MI
Жены военных из Нижнего Тагила пожаловались на то, что их мужей без должной подготовки отправили на фронт, а перевозчика оштрафовали за отклонение от расписания и отсутствия маршрута на линии. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 2 ноября.

Жены военнослужащих из Нижнего Тагила рассказали, что молодые люди из 32-го военного городка без должной военной подготовки были отправлены в Луганскую область, а сейчас находятся на передовой.

Мобилизовали без опыта и подготовки: истории семей из Нижнего Тагила
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Некоторые города отказались от побратимства с Нижним Тагилом, а другие, наоборот, стали открыты для сотрудничества. TagilCity.ru выяснил, кто остался в списке друзей у нашего города, и кто недавно его пополнил.

Луганск взамен Хеба. Какие города-побратимы отказались от дружбы с Нижним Тагилом
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Три дня в октябре в воздухе Нижнего Тагила фиксировались превышения вредных веществ. Такие данные приводит «Уральское УГМС» по итогам замеров с четырех постов. Газоанализатор TagilCity.ru ни разу за месяц не ловил выбросы.

Всего три дня в октябре воздух в Нижнем Тагиле был с выбросами вредных веществ
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Жительница Дзержинского района Нижнего Тагила Анна лишь обойдя три аптеки смогла найти препарат «Амоксиклав» в нужной дозировке. У сына держалась высокая температура, и врач выписал антибиотик.

На отсутствие антибиотиков в некоторых аптеках Тагила пожаловалась жительница Вагонки
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В очередной раз компанию—перевозчика из Нижнего Тагила ООО «Объединение «Союз-НТ» оштрафовали за отклонение от расписания и отсутствия маршрута на линии в положенное время.

Очередной штраф заплатит перевозчик «Союз-НТ» за отсутствие маршруток в Нижнем Тагиле
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В деревне под Нижним Тагилом 87-летняя женщина вяжет носки для военных. Вязаные носки отправляет военным через волонтёров проекта «Варежки».

В деревне под Нижним Тагилом 87-летняя бабушка вяжет носки для военных
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Опубликован список адресов, где в течение ноября будут отключать свет. В списке оказались дома, гаражи, магазины, в том числе светофоры. Первые отключения начались 31 октября. Последний раз свет выключат 7 декабря.

Микроволновки, телевизоры и компьютеры перестанут работать в Нижнем Тагиле
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Какие многомиллионные иски подавались в Арбитражный суд Свердловской области в октябре 2022 года собрали в подборке журналисты TagilCity.ru.

Пропавшее зерно и банкротство монопольной УК. Крупные арбитражные дела за октябрь
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Мобилизовали без опыта и подготовки: истории семей из Нижнего Тагила
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