В Нижнем Тагиле Daewoo Nexia вылетела с дороги на улице Фестивальная

Авария произошла на пересечение с улицей Республиканской, у поворота на Сухоложский посёлок. Пострадавшие автомобили находились на правой полосе по направлению к улице Кулибина.
Бордовую Daewoo Nexia от удара отбросило в кювет рядом со светофором.
Ощущение, что её зажало с нескольких сторон. И колёса вывернуты, и бочины разбиты. Прилично смяло с нескольких сторон, — поделились с TagilCity.ru очевидцы.
У автомобиля другого участника ДТП повреждена передняя часть. Очевидцы рассказали, что на месте аварии в тот момент они не увидели ни сотрудников ДПС, ни самих пострадавших. Место, где произошло ДТП, считается особенно аварийным.
В отделении пропаганды ГИБДД обещали прокомментировать позднее.