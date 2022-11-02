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В Нижнем Тагиле Daewoo Nexia вылетела с дороги на улице Фестивальная

Сегодня, 06:25
Фото: TagilCity.ru
В утренние часы 2 ноября в Нижнем Тагиле на улице Фестивальная столкнулись два автомобиля — Daewoo Nexia и Toyota.

Авария произошла на пересечение с улицей Республиканской, у поворота на Сухоложский посёлок. Пострадавшие автомобили находились на правой полосе по направлению к улице Кулибина.

Бордовую Daewoo Nexia от удара отбросило в кювет рядом со светофором.

Ощущение, что её зажало с нескольких сторон. И колёса вывернуты, и бочины разбиты. Прилично смяло с нескольких сторон, — поделились с TagilCity.ru очевидцы.

У автомобиля другого участника ДТП повреждена передняя часть. Очевидцы рассказали, что на месте аварии в тот момент они не увидели ни сотрудников ДПС, ни самих пострадавших. Место, где произошло ДТП, считается особенно аварийным.

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В отделении пропаганды ГИБДД обещали прокомментировать позднее.

#Юлия Степанова#ДТП#Город#Эксклюзив#Нижний Тагил#Авария#Фестивальная#Иномарка
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