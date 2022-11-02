В Нижнем Тагиле ЕВРАЗ НТМК привлекли к ответственности за выбросы

Внимание ведомства привлекли многочисленные жалобы жителей Нижнего Тагила и зафиксированные превышения предельно допустимых выбросов в атмосферу.
Было выявлено 4 вида нарушений законодательных норм: неправильная эксплуатация газоочистительных установок, ненормированные выбросы загрязняющих веществ, наличие неучтенных источников выбросов и превышение ПДК.
В отношении должностного и юридического лица возбудили административные дела.
Ранее Роспотребнадзор посещал ЕВРАЗ НТМК и выявил нарушения санитарных норм на рабочем месте сдатчика металла в Нижнем Тагиле. Согласно данным сотрудников ведомства, предприятие допустило превышение оксида азота, оксида марганца и многих другие веществ.
Напомним, что редакция TagilCity.ru делает ежедневные замеры качества воздуха на улицах Нижнего Тагила. Например, по данным газоанализатора, в сентябре тагильчане всего 5 дней жили без выбросов и загрязняющих веществ в атмосфере.