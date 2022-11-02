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В Нижнем Тагиле ЕВРАЗ НТМК привлекли к ответственности за выбросы

Сегодня, 07:16
Фото: TagilCity.ru
В отношении металлургического комбината Нижнего Тагила возбудили административные дела за загрязнение воздуха после внеплановой проверки Росприроднадзора, согласованной с прокуратурой Свердловской области.

Внимание ведомства привлекли многочисленные жалобы жителей Нижнего Тагила и зафиксированные превышения предельно допустимых выбросов в атмосферу.

Было выявлено 4 вида нарушений законодательных норм: неправильная эксплуатация газоочистительных установок, ненормированные выбросы загрязняющих веществ, наличие неучтенных источников выбросов и превышение ПДК.

В отношении должностного и юридического лица возбудили административные дела.

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Ранее Роспотребнадзор посещал ЕВРАЗ НТМК и выявил нарушения санитарных норм на рабочем месте сдатчика металла в Нижнем Тагиле. Согласно данным сотрудников ведомства, предприятие допустило превышение оксида азота, оксида марганца и многих другие веществ.

Фото: TagilCity.ru

Напомним, что редакция TagilCity.ru делает ежедневные замеры качества воздуха на улицах Нижнего Тагила. Например, по данным газоанализатора, в сентябре тагильчане всего 5 дней жили без выбросов и загрязняющих веществ в атмосфере.

Всего пять дней в сентябре воздух в Нижнем Тагиле оставался чистым
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#Анна Варнакина#Нижний Тагил#Экология#Газоанализатор#Выбросы#ЕВРАЗ НТМК#Административное дело#Административное правонарушение#Нарушения#Росприроднадзор
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