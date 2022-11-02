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В Нижнем Тагиле инвалиды требуют с вандалов 19 тысяч рублей

Сегодня, 15:16
Фото: TagilCity.ru
Председатель общества инвалидов Дзержинского района в Нижнем Тагиле Игорь Постоногов готовит иск в суд. Он намерен взыскать с малолетних вандалов, которые летом изрисовали фасад здания и режимные доски, сумму причиненного ущерба, а именно около 19 тысяч рублей.

По словам Игоря Постоногова, он уже обратился в прокуратуру с целью установления общего ущерба. Покраска фасада и две новые режимные доски согласно сметам обойдутся в сумму около 19 тысяч рублей. Затем председатель общества инвалидов намерен подать иск в суд и взыскать с вандалов эту сумму.

Фото: TagilCity.ru
Личность 16-летнего подростка, который напакостил летом, полиция установила. В правоохранительных органах утверждают, что он рисовал граффити в одиночку, однако на записях камер видеонаблюдения стены разрисовывают два хулигана. Вандалу был назначен «смешной» административный штраф в 300 рублей. Это все наказание, которым он отделался, — пояснил TagilCity.ru Игорь Постоногов.

По словам председателя, он говорил с сотрудниками ПДН и предложил решить с хулиганом вопрос о возмещении ущерба без суда. Зимой красить фасад нецелесообразно, поэтому у него и родителей есть время выплатить сумму до весны.

В ПДН мне сказали, что мать подростка ведет асоциальный образ жизни и воспитывает его бабушка, у которой нет денег на возмещение ущерба. Но почему вообще она должна за него платить? В таком возрасте можно вполне найти способ зарабатывать деньги, вместо того, чтобы портить по ночам чужое имущество, было бы желание, — считает тагильчанин.
Инвалиды в Тагиле подадут в суд на подростков-вандалов из-за испорченного фасада
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#Евгения Сафина#Общество#Эксклюзив#Нижний Тагил#Вандалы#Общество инвалидов#Полиция#Прокуратура#Ущерб
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