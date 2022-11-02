В Нижнем Тагиле инвалиды требуют с вандалов 19 тысяч рублей

По словам Игоря Постоногова, он уже обратился в прокуратуру с целью установления общего ущерба. Покраска фасада и две новые режимные доски согласно сметам обойдутся в сумму около 19 тысяч рублей. Затем председатель общества инвалидов намерен подать иск в суд и взыскать с вандалов эту сумму.
Личность 16-летнего подростка, который напакостил летом, полиция установила. В правоохранительных органах утверждают, что он рисовал граффити в одиночку, однако на записях камер видеонаблюдения стены разрисовывают два хулигана. Вандалу был назначен «смешной» административный штраф в 300 рублей. Это все наказание, которым он отделался, — пояснил TagilCity.ru Игорь Постоногов.
По словам председателя, он говорил с сотрудниками ПДН и предложил решить с хулиганом вопрос о возмещении ущерба без суда. Зимой красить фасад нецелесообразно, поэтому у него и родителей есть время выплатить сумму до весны.
В ПДН мне сказали, что мать подростка ведет асоциальный образ жизни и воспитывает его бабушка, у которой нет денег на возмещение ущерба. Но почему вообще она должна за него платить? В таком возрасте можно вполне найти способ зарабатывать деньги, вместо того, чтобы портить по ночам чужое имущество, было бы желание, — считает тагильчанин.