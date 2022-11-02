В Нижнем Тагиле инвалиды требуют с вандалов 19 тысяч рублей

По словам Игоря Постоногова, он уже обратился в прокуратуру с целью установления общего ущерба. Покраска фасада и две новые режимные доски согласно сметам обойдутся в сумму около 19 тысяч рублей. Затем председатель общества инвалидов намерен подать иск в суд и взыскать с вандалов эту сумму.