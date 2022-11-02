В Нижнем Тагиле в поликлинике на Тагилстрое появится электронная очередь

Пациенты смогут видеть на табло, кого из них приглашают в кабинет врача на текущее время. Глобально, в поликлинике Тагилстроевского района смогут отслеживать поток пациентов и управлять им.
Систему навигации, о которой идёт речь в госзакупке, сделают в рамках реализации нацпроекта и проводимого капитального ремонта, пояснили TagilCity.ru в пресс-службе городской больницы №4.
В настоящее время в поликлинике №2 уже проводится капитальный ремонт, который был начат в рамках реализации региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» и достижения ключевых показателей национального проекта «Здравоохранение», — пояснили TagilCity.ru в пресс-службе городской больницы №4.
Начальная цена контракта составляет 1,3 млн рублей. Подрядчик будет определён после 9 ноября.
Поставщик должен оборудовать учреждение системой управления потоками посетителей в течение 60 дней со дня заключения контракта. Согласно материалам госзакупки, подрядчик должен произвести монтаж всего оборудования системы, а также установить программное обеспечение, осуществить настройку электронной очереди и обучить персонал работе с программой. Гарантийный срок системы составляет 2 года.
Накануне мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев объявил о начале ремонта в главном корпусе Демидовской поликлиники на улице Горошникова, 37. Подрядчику предстоит восстановить архитектурный облик поликлиники.