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В программу винодельческого форума включат около 20 мероприятий

2 ноября, 21:23
Известна архитектура деловой программы Первого Российского винодельческого форума. Мероприятие состоится на площадке отеля Radisson Collection в Москве 24–25 ноября этого года. Главной темой станет “Новая эра российского виноделия”.

Программа форума захватывает несколько площадок для дискуссий и представит порядка 20 мероприятий. Российские эксперты, ученые, представители бизнес-сообщества и регуляторов рынка проработают большое количество тем, связанных с развитием виноградарства и виноделия в России. Они обсудят вопросы логистики, дистрибуции и ретейла, продвижения отечественного вина на внутреннем и международном рынках, кадровые и правовые аспекты работы отрасли виноделия.

Отдельные сессии затронут поддержку винного туризма, адаптацию инструментов торговли винной продукцией к рыночным требованиям, роль науки в развитии винодельческих технологий.

В ходе стартового дня форума пройдет саммит виноградарей и виноделов РФ. Участвующие в мероприятии поговорят о стратегии улучшения качества российского вина, инструментах информационной поддержки отечественных виноделов, развитии винодельческой отрасли в целом. Помимо этого, на Первом Российском винодельческом форуме презентуют национальный каталог качественных российских вин “Винный гид” Роскачества.

В период проведения форума будет работать экспозиция российских производителей вина, где состоятся дегустации и мастер-классы от ведущих виноделов. При этом эксперты расскажут о собственном уникальном опыте работы с отечественной продукцией в индустрии гостеприимства и ретейле.

По словам председателя правления ФСРО “Ассоциация виноградарей и виноделов России” Дмитрия Киселева, уникальное положение РФ, ее разнообразные климатические природные зоны создают большой потенциал для развития виноделия в России. Он подчеркнул: площадка форума позволит систематизировать уже имеющиеся знания и наработки в производстве сырья и готового винного продукта, создаст возможности для продвижения и дистрибуции, поможет сформировать дорожную карту развития независимого и уникального игрока на мировом рынке.

Форум организован Фондом Росконгресс. Информационный партнер — холдинг 1MI.

#Ольга Земскова
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