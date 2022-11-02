В программу винодельческого форума включат около 20 мероприятий

По словам председателя правления ФСРО “Ассоциация виноградарей и виноделов России” Дмитрия Киселева, уникальное положение РФ, ее разнообразные климатические природные зоны создают большой потенциал для развития виноделия в России. Он подчеркнул: площадка форума позволит систематизировать уже имеющиеся знания и наработки в производстве сырья и готового винного продукта, создаст возможности для продвижения и дистрибуции, поможет сформировать дорожную карту развития независимого и уникального игрока на мировом рынке.