В Свердловской области произошло землетрясение мощностью 3,6 балла

По информации Международной системы мониторинга, очаг землетрясения появился в северной части региона. Колебания почвы подобной силы заметны невооруженным глазом: при 4 баллах в помещениях начинается дребезжание стекол. Баллом выше начинают качаться люстры.
Ранее на границе Свердловской области и Ханты-Мансийского автономного округа также заметили сейсмическую активность. Подземные толчки заметили в окрестностях Урая.
Годом ранее землетрясение силой 3,8 балла зафиксировали ученые-сейсмологи в лесополосе под Краснотурьинском.