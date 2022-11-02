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В Свердловской области произошло землетрясение мощностью 3,6 балла

Сегодня, 07:58
Фото: 1MI
Сейсмическую активность заметили на территории между Серовом и Сосьвой Свердловской области 27 октября примерно в 00:03 по местному часовому поясу. Мощность подземных толчков оценили в 3,6 балла.

По информации Международной системы мониторинга, очаг землетрясения появился в северной части региона. Колебания почвы подобной силы заметны невооруженным глазом: при 4 баллах в помещениях начинается дребезжание стекол. Баллом выше начинают качаться люстры.

Ранее на границе Свердловской области и Ханты-Мансийского автономного округа также заметили сейсмическую активность. Подземные толчки заметили в окрестностях Урая.

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Годом ранее землетрясение силой 3,8 балла зафиксировали ученые-сейсмологи в лесополосе под Краснотурьинском.

#Анна Варнакина#Происшествия#Свердловская область#Землетрясение#Земля#Лес
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