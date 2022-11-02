Об этом сообщает «КП-Екатеринбург» ссылаясь на замминистра здравоохранения области Екатерину Ютяеву.
Мы ожидаем в течение этой или начале следующей недели поставку специальных пластиковых насадок - атомайзеров. Они позволят вводить вакцину от новой коронавирусной инфекции интраназально, то есть через нос, - отметила Ютяева.
По словам министра, это знакомая уже свердловчанам вакцина «Гам-ковид-вак», только вводится она не путем инъекции, а через специальную насадку-распылитель в носовые пазухи. Вакцины от коронавируса в Свердловской области хватает. Привиться можно во многих медицинских учреждениях региона.