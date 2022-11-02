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В Свердловской области от коронавируса будут прививать через нос

Сегодня, 03:31
Фото: 1MI

Назальная вакцина от коронавируса поступит в Свердловскую область

В Свердловской области в первой половине ноября 2022 года начнут прививать от коронавируса при помощи назальной вакцины.

Об этом сообщает «КП-Екатеринбург» ссылаясь на замминистра здравоохранения области Екатерину Ютяеву.

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Мы ожидаем в течение этой или начале следующей недели поставку специальных пластиковых насадок - атомайзеров. Они позволят вводить вакцину от новой коронавирусной инфекции интраназально, то есть через нос, - отметила Ютяева.

По словам министра, это знакомая уже свердловчанам вакцина «Гам-ковид-вак», только вводится она не путем инъекции, а через специальную насадку-распылитель в носовые пазухи.  Вакцины от коронавируса в Свердловской области хватает. Привиться можно во многих медицинских учреждениях региона.

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#Федор Быстров#Общество#Ковид#Прививка#COVID-19#Вакцина#Нижний Тагил#Новости УрФО#Свердловская область#Екатеринбург
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