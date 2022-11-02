По словам министра, это знакомая уже свердловчанам вакцина «Гам-ковид-вак», только вводится она не путем инъекции, а через специальную насадку-распылитель в носовые пазухи. Вакцины от коронавируса в Свердловской области хватает. Привиться можно во многих медицинских учреждениях региона.