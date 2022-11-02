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Впервые после пандемии в Екатеринбурге пройдет крестный ход

Сегодня, 05:19
Фото: 1MI
Общегородской крестный ход состоится в Екатеринбурге 4 ноября, в праздник Казанской иконы Божией матери и День народного единства. Это первый ход спустя два года отмен из-за коронавируса.

Шествие возглавит главный митрополит Екатеринбурга и Верхотурска Евгений после проведения Божественной литургии (в 9:00). Кроме паствы среди шествующих будут дети, учащиеся православных объединений дополнительного образования.

Для того, чтобы принять участие в событии и шагать среди единомышленников, необходимо подойти к 11:30 в Свято-Троицкий кафедральный собор. Маршрут верующих будет проложен до Храма-на-Крови, а путь пройдет сразу по множествам улицам региональной столицы, сообщается в Telegram-канале Екатеринбургской епархии.

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#Общество#Екатеринбург#Церковь#Икона#Крестный ход#Анна Варнакина
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