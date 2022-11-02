Впервые после пандемии в Екатеринбурге пройдет крестный ход

Для того, чтобы принять участие в событии и шагать среди единомышленников, необходимо подойти к 11:30 в Свято-Троицкий кафедральный собор. Маршрут верующих будет проложен до Храма-на-Крови, а путь пройдет сразу по множествам улицам региональной столицы, сообщается в Telegram-канале Екатеринбургской епархии.