TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Всего три дня в октябре воздух в Нижнем Тагиле был с выбросами вредных веществ

Сегодня, 08:24
Фото: TagilCity.ru
Три дня в октябре в воздухе Нижнего Тагила фиксировались превышения вредных веществ. Такие данные приводит «Уральское УГМС» по итогам замеров с четырех постов. Газоанализатор TagilCity.ru ни разу за месяц не ловил выбросы в атмосфере.

6 октября станция УГМС на Тагилстрое зафиксировала превышение оксида углерода в размере 1,7 ПДК. 12 и 13 октября на Сухоложском поселке норму до 1,8 ПДК превышал сероводород.

Замеры воздуха с помощью газоанализатора в течение октября редакция TagilCity.ru проводила возле ж/д вокзала, на Вагонке и Сухоложском поселке. Однако прибор ни разу за месяц не ловил наличие в атмосфере вредных веществ.

Месяцем ранее, в сентябре, выбросы в воздух Нижнего Тагила были практически ежедневными. Из 25 дней всего пять оставались «чистыми». Чаще всего превышения сероводорода фиксировались на Сухоложском поселке — 20 раз за месяц.

Всего пять дней в сентябре воздух в Нижнем Тагиле оставался чистым
Узнать подробнее

Главным загрязнителем тагильского воздуха является ЕВРАЗ НТМК. На его долю приходится половина от всех выбросов промышленных предприятий. При этом комбинат работает без санитарно-защитной зоны, обещая подготовить ее проект до конца 2023 года. Однако это не значит, что СЗЗ предприятия появится в следующем году, так как потребуется время на утверждение документации Роспотребнадзором и инструментальные замеры.

ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле обещает подготовить проект санитарной зоны в 2023 году
Узнать подробнее
Читайте также:
В Нижнем Тагиле ЕВРАЗ НТМК привлекли к ответственности за выбросыВоздух Нижнего Тагила признан опасным для здоровьяНадзорные ведомства не проводили замеры воздуха в период НМУ в Нижнем Тагиле
#Анна Григорьева#Экология#Эксклюзив#Нижний Тагил#Выбросы#Сероводород#Замеры
Подпишитесь
Тагильчанина с бронью ошибочно мобилизовали и до сих пор не вернули с фронта
Вчера, 14:13
Прокуратура не смогла доказать вину «Нижнетагильской птицефабрики» в отравлении почвы
Вчера, 11:28
В Тагиле близится к концу ремонт детской поликлиники на улице Черных. Фото до и после
Вчера, 16:57
В Нижнем Тагиле ЕВРАЗ НТМК привлекли к ответственности за выбросы
Сегодня, 12:16
Топ богатейших владельцев торговых, строительных и обслуживающих компаний в Тагиле
27 октября, 11:00