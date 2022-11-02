Всего три дня в октябре воздух в Нижнем Тагиле был с выбросами вредных веществ

6 октября станция УГМС на Тагилстрое зафиксировала превышение оксида углерода в размере 1,7 ПДК. 12 и 13 октября на Сухоложском поселке норму до 1,8 ПДК превышал сероводород.
Замеры воздуха с помощью газоанализатора в течение октября редакция TagilCity.ru проводила возле ж/д вокзала, на Вагонке и Сухоложском поселке. Однако прибор ни разу за месяц не ловил наличие в атмосфере вредных веществ.
Месяцем ранее, в сентябре, выбросы в воздух Нижнего Тагила были практически ежедневными. Из 25 дней всего пять оставались «чистыми». Чаще всего превышения сероводорода фиксировались на Сухоложском поселке — 20 раз за месяц.
Главным загрязнителем тагильского воздуха является ЕВРАЗ НТМК. На его долю приходится половина от всех выбросов промышленных предприятий. При этом комбинат работает без санитарно-защитной зоны, обещая подготовить ее проект до конца 2023 года. Однако это не значит, что СЗЗ предприятия появится в следующем году, так как потребуется время на утверждение документации Роспотребнадзором и инструментальные замеры.