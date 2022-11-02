Всего три дня в октябре воздух в Нижнем Тагиле был с выбросами вредных веществ

Главным загрязнителем тагильского воздуха является ЕВРАЗ НТМК. На его долю приходится половина от всех выбросов промышленных предприятий. При этом комбинат работает без санитарно-защитной зоны, обещая подготовить ее проект до конца 2023 года. Однако это не значит, что СЗЗ предприятия появится в следующем году, так как потребуется время на утверждение документации Роспотребнадзором и инструментальные замеры.