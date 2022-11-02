ВСК опубликовала наиболее популярные направления для отдыха на ноябрьские праздники

По традиции самой популярной страной для путешествий стала Турция - на нее пришелся 61 процент от основного объема продаж страховых программ.
Издание newsnn.ru пишет, что проведенное Страховым Домом ВСК исследование показало снижение спроса на путешествия в Египет среди россиян в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом. При этом некоторые страны СНГ стали в среднем в два раза востребованнее для поездок.
В тройку самых популярных направлений для поездок на ноябрьские праздники кроме Турции вошли Объединенные Арабские Эмираты - около 9 процентов от общего объема купленных страховых программ для путешествий, Египет - семь процентов. Наиболее популярной среди стран ближнего зарубежья среди жителей России стала Армения - показатель составил четыре процента и увеличился в два раза по сравнению с прошлым годом.
Также в ВСК установили, что 11 процентов россиян планируют на ноябрьские праздники посетить сразу несколько стран, а 55 процентов из них - сразу пять направлений. Самый распространенный маршрут граждан Российской Федерации – Армения, Грузия и Казахстан. Отмечается, что многие россияне в этом году предпочли поездки исключительно по странам Средней Азии - в Киргизию, Таджикистан и Узбекистан.