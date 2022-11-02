ВСК опубликовала наиболее популярные направления для отдыха на ноябрьские праздники

Также в ВСК установили, что 11 процентов россиян планируют на ноябрьские праздники посетить сразу несколько стран, а 55 процентов из них - сразу пять направлений. Самый распространенный маршрут граждан Российской Федерации – Армения, Грузия и Казахстан. Отмечается, что многие россияне в этом году предпочли поездки исключительно по странам Средней Азии - в Киргизию, Таджикистан и Узбекистан.