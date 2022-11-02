Запутавшуюся в ветках птицу достали с дерева спасатели Нижнего Тагила

Напомним, в сентябре в Екатеринбурге спасатели достали из батареи застрявшего там кота. В подъезде дома на улице Учителей в Екатеринбурге. Кот просидел в батарее сутки. Выжить ему удалось только благодаря тому, что батареи были холодными.