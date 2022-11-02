Запутавшуюся в ветках птицу достали с дерева спасатели Нижнего Тагила

Жители дома сказали спасателям, что заметили на дереве птицу: она запуталась в ветках и не может улететь. Об этом сообщает глава «Центра защиты населения и территории города Нижний Тагил» Сергей Копёркин.
На место ЧП оперативно прибыла группа помощи. Используя подручные средства, спасатели освободили голубя. Его лапа запуталась в нитке, висящей на ветке.
Жители и дети поблагодарили спасателей, а также переживающий рядом голубь, - добавил Сергей Копёркин.
Напомним, в сентябре в Екатеринбурге спасатели достали из батареи застрявшего там кота. В подъезде дома на улице Учителей в Екатеринбурге. Кот просидел в батарее сутки. Выжить ему удалось только благодаря тому, что батареи были холодными.