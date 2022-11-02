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Запутавшуюся в ветках птицу достали с дерева спасатели Нижнего Тагила

Сегодня, 12:27
Фото: Сергей Коперкин
Фото спасения голубя

В Нижнем Тагиле спасатели достали с дерева птицу

Спасатели сняли застрявшего на дереве голубя и распутали нитку на его лапках. Позвонили спасателям с просьбой о помощи неравнодушные жители дома №78а по улице Красноармейская в Нижнем Тагиле.

Жители дома сказали спасателям, что заметили на дереве птицу: она запуталась в ветках и не может улететь. Об этом сообщает глава «Центра защиты населения и территории города Нижний Тагил» Сергей Копёркин.

Фото: Сергей Коперкин

На место ЧП оперативно прибыла группа помощи. Используя подручные средства, спасатели освободили голубя. Его лапа запуталась в нитке, висящей на ветке.

Жители и дети поблагодарили спасателей, а также переживающий рядом голубь, - добавил Сергей Копёркин.
Застрявшего в батарее кота спасли в Екатеринбурге
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Напомним, в сентябре в Екатеринбурге спасатели достали из батареи застрявшего там кота. В подъезде дома на улице Учителей в Екатеринбурге. Кот просидел в батарее сутки. Выжить ему удалось только благодаря тому, что батареи были холодными.

#Елена Озерова#Общество#Нижний Тагил#Спасатели#Птицы#Голубь#Птица
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