Жительница Екатеринбурга живет с долгами и судимостью тезки

Уже 10 лет женщина живёт на две жизни: за себя и за другого человека. Со временем к плохой кредитной истории добавилась судимость: полная тезка попала в колонию за причинение тяжкого вреда здоровью. Теперь Оксану не берут на работу все торговые сети Екатеринбурга.