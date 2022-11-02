Жительница Екатеринбурга живет с долгами и судимостью тезки

Череда неприятностей началась после того, как екатеринбурженке заблокировали банковскую карту, на которую приходила зарплата. В банке объяснили, что счета арестовали за долги по кредитам, однако Оксана ни одного кредита не оформляла.
Оказалось, что Оксана Владимировна Орлова в Свердловской области не одна: женщина с таким же ФИО прописана в Сысертском районе. Полиция выяснила, что тезка по месту регистрации не проживает.
Уже 10 лет женщина живёт на две жизни: за себя и за другого человека. Со временем к плохой кредитной истории добавилась судимость: полная тезка попала в колонию за причинение тяжкого вреда здоровью. Теперь Оксану не берут на работу все торговые сети Екатеринбурга.
В попытке избавиться от проблем свердловчанка взяла фамилию мужа, но это не помогло. Юристы рекомендуют женщине обратиться в суд: правоохранители проверят сведения о судимости и исключат неверные данные, пишет Е1.