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Жительница Екатеринбурга живет с долгами и судимостью тезки

Сегодня, 06:29
Фото: 1MI
Полная тезка Оксаны из Екатеринбурга судима и имеет много долгов по кредитам, но расплачивается за «темное прошлое» не она.

Череда неприятностей началась после того, как екатеринбурженке заблокировали банковскую карту, на которую приходила зарплата. В банке объяснили, что счета арестовали за долги по кредитам, однако Оксана ни одного кредита не оформляла.

Оказалось, что Оксана Владимировна Орлова в Свердловской области не одна: женщина с таким же ФИО прописана в Сысертском районе. Полиция выяснила, что тезка по месту регистрации не проживает.

Уже 10 лет женщина живёт на две жизни: за себя и за другого человека. Со временем к плохой кредитной истории добавилась судимость: полная тезка попала в колонию за причинение тяжкого вреда здоровью. Теперь Оксану не берут на работу все торговые сети Екатеринбурга.

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В попытке избавиться от проблем свердловчанка взяла фамилию мужа, но это не помогло. Юристы рекомендуют женщине обратиться в суд: правоохранители проверят сведения о судимости и исключат неверные данные, пишет Е1.

#Анна Варнакина#Происшествия#Екатеринбург#Ошибка#Кредит#Судимость#Суд
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