18 деревень Нижнего Тагила и ГГО претендуют на высокоскоростной интернет в 2023 году

На сегодняшний день в Свердловской области уже проголосовали 4,2 тысячи человек. Лидеры списка поселок Вьюжный, село Липино и село Мелкозерово набрали от 300 до 700 голосов. Селам ГГО и Нижнего Тагила пока до такого результата далеко. Лишь шесть из них, Башкарка, Мурзинка, Балакино, Бызово, Краснополье и Кайгородское, получили больше 20 голосов. В аутсайдерах пока Лая, Усть-Утка, Евстюниха, Серебрянка, Анатольская, Левиха, Чащино, Верхняя Ослянка, Старая Паньшина и Шумиха. Все они получили меньше 10 голосов, а последние две и вовсе только по одному голосу.
Всего в Свердловской области на высокоскоростную связь претендуют около 350 малых населенных пунктов. В голосовании могут участвовать все совершеннолетние граждане РФ. Отдать голос за свой поселок можно двумя способами: в электронном виде на сайте Госуслуг или отправить письмо на адрес Минцифры: 123112, Москва, Пресненская набережная, д. 10, стр. 2.
Проголосовать можно до 12 ноября и только за населенный пункт из того региона, где есть прописка. Например, за село и деревню, в которых живут близкие. Не участвуют в голосовании жители Москвы и Санкт-Петербурга.
Всего по итогам голосования будут выбраны 1,8 тысячи деревень и сел по всей России, где в 2023 году проведут высокоскоростную связь.