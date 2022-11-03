18 деревень Нижнего Тагила и ГГО претендуют на высокоскоростной интернет в 2023 году

На сегодняшний день в Свердловской области уже проголосовали 4,2 тысячи человек. Лидеры списка поселок Вьюжный, село Липино и село Мелкозерово набрали от 300 до 700 голосов. Селам ГГО и Нижнего Тагила пока до такого результата далеко. Лишь шесть из них, Башкарка, Мурзинка, Балакино, Бызово, Краснополье и Кайгородское, получили больше 20 голосов. В аутсайдерах пока Лая, Усть-Утка, Евстюниха, Серебрянка, Анатольская, Левиха, Чащино, Верхняя Ослянка, Старая Паньшина и Шумиха. Все они получили меньше 10 голосов, а последние две и вовсе только по одному голосу.