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18 деревень Нижнего Тагила и ГГО претендуют на высокоскоростной интернет в 2023 году

Сегодня, 14:49
Фото: 1MI
Минцифры РФ запустило голосование за поселки и деревни с населением от 100 до 500 человек, в которых в 2023 году может появиться интернет 4G. В список претендентов на высокоскоростной интернет попали 18 деревень, сел и поселков, относящихся к Нижнему Тагилу и Горноуральскому округу.
  • село Башкарка;
  • село Мурзинка;
  • село Балакино;
  • село Бызово;
  • село Краснополье;
  • село Кайгородское;
  • село Малая Лая;
  • деревня Беляковка;
  • поселок Лая;
  • деревня Усть-Утка;
  • поселок Евстюниха;
  • село Серебрянка;
  • поселок Анатольская;
  • поселок Леневка;
  • поселок Чащино;
  • село Верхняя Ослянка;
  • деревня Старая Паньшина;
  • деревня Шумиха.

На сегодняшний день в Свердловской области уже проголосовали 4,2 тысячи человек. Лидеры списка поселок Вьюжный, село Липино и село Мелкозерово набрали от 300 до 700 голосов. Селам ГГО и Нижнего Тагила пока до такого результата далеко. Лишь шесть из них, Башкарка, Мурзинка, Балакино, Бызово, Краснополье и Кайгородское, получили больше 20 голосов. В аутсайдерах пока Лая, Усть-Утка, Евстюниха, Серебрянка, Анатольская, Левиха, Чащино, Верхняя Ослянка, Старая Паньшина и Шумиха. Все они получили меньше 10 голосов, а последние две и вовсе только по одному голосу.

Всего в Свердловской области на высокоскоростную связь претендуют около 350 малых населенных пунктов. В голосовании могут участвовать все совершеннолетние граждане РФ. Отдать голос за свой поселок можно двумя способами: в электронном виде на сайте Госуслуг или отправить письмо на адрес Минцифры: 123112, Москва, Пресненская набережная, д. 10, стр. 2.

Проголосовать можно до 12 ноября и только за населенный пункт из того региона, где есть прописка. Например, за село и деревню, в которых живут близкие. Не участвуют в голосовании жители Москвы и Санкт-Петербурга.

Всего по итогам голосования будут выбраны 1,8 тысячи деревень и сел по всей России, где в 2023 году проведут высокоскоростную связь.

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#Анна Григорьева#Общество#Эксклюзив#Нижний Тагил#ГГО и пригород#Интернет#Голосование#Минцифры
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