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32 косули заболели и погибли в Свердловской области с начала ноября

Сегодня, 13:14
Фото: 1MI

В Свердловской области с начала ноября от болезни погибли 32 косули

В Свердловской области охотники стали находить больных и погибших косуль. С 1 ноября зарегистрировано 32 случая заболевания и гибели парнокопытных в охотохозяйстве.

Больных и погибших животных находят в Богдановиче Свердловской области. Здесь находится охотхозяйство и участок общедоступных охотничьих угодий, сообщают «Ведомости Урал».

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С 1 ноября, больных и погибших косуль насчитано 32 особи. Специалисты определили у погибших животных клостридиоз — опасное бактериальное заболевание. Бактерии клостридии, выделяют сильнейший яд — ботулотоксин, способный убить животное за несколько дней.

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Все трупы погибших животных утилизированы в соответствии с требованиями ветеринарных правил. Ситуация находится на контроле специалистов территориального управления Россельхознадзора, госветслужбы, местного Госохотнадзора.

#Федор Быстров#Происшествия#Косуля#Животное#Охота
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