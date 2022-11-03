32 косули заболели и погибли в Свердловской области с начала ноября

Больных и погибших животных находят в Богдановиче Свердловской области. Здесь находится охотхозяйство и участок общедоступных охотничьих угодий, сообщают «Ведомости Урал».
С 1 ноября, больных и погибших косуль насчитано 32 особи. Специалисты определили у погибших животных клостридиоз — опасное бактериальное заболевание. Бактерии клостридии, выделяют сильнейший яд — ботулотоксин, способный убить животное за несколько дней.
Все трупы погибших животных утилизированы в соответствии с требованиями ветеринарных правил. Ситуация находится на контроле специалистов территориального управления Россельхознадзора, госветслужбы, местного Госохотнадзора.